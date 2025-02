Secondo quanto riferito, Mavericks ha cercato di acquisire Kevin Durant

Dallas Mavericks ha scosso l’NBA con un commercio di successo e ha inviato Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris a Los Angeles Lakers per Anthony Davis, Max Christie e una prima scelta del round.

Dietro le quinte, un’altra enorme mossa si sta preparando mentre Mavericks perseguiva la super star di Phoenix Suns Kevin Durant fino alla scadenza commerciale.

Tuttavia, non potevano detrarre l’accordo.

“Mi è stato detto che i Maverick erano molto aggressivi, fino a mercoledì, hanno cercato di trovare altre squadre per essere coinvolti in modo da poter far funzionare la matematica e portare Kevin Durant a Dallas”, ha detto Ian Begley via Nbacentral.

Dallas Mavericks è stato molto aggressivo nell’esplorazione di strade per acquisire Kevin Durant, per. @Ianbegley (🎥 @Sny_knicks ? pic.twitter.com/cgdmxqrwtl – nbacentral (@thedunkcentral) 6 febbraio 2025

La prospettiva di abbinare Durant a Kyrie Irving avrebbe ventilatori elettrificati, ma di attuare tale accordo presentava gravi ostacoli.

Mavericks è stato breve su bozze di beni e far funzionare gli aspetti finanziari avrebbe richiesto alcune manovre creative.

Il Durant -Randelsbuzen fu intensificato quando Suns annunciò che si sarebbe seduto contro Oklahoma City Thunder con una distorsione alla caviglia.

Sebbene i Golden State Warriors siano emersi come potenziali volontari, secondo quanto riferito Durant non aveva interesse a tornare nella sua ex squadra.

Quando i guerrieri erano senza conflitti e il tempo a scappare il giorno della scadenza, i Suns alla fine decise di mantenere Durant.

