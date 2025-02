Secondo quanto riferito, NBA sta discutendo di un altro cambiamento nel weekend di gioco All-Star

Un altro weekend All-Star NBA è arrivato e se ne è andato, e ancora una volta Mac McClung ha messo in ombra qualsiasi altra cosa fosse un weekend liscio che ha lasciato tutti quelli che si occupavano di più.

Il campionato ha apportato cambiamenti drastici nella partita All-Star quest’anno e ha partecipato a un formato di tornei a 4 team, ma i fan sono stati trattati con poco più di 30 minuti di basket reale durante una trasmissione di 3 ore piena di annunci eccessivi, cerimonia di premiazione e Kevin Hart, ha aperto apertamente i giocatori durante la partita sugli altoparlanti dell’arena.

Secondo quanto riferito, NBA è già pronta a apportare più modifiche l’anno prossimo, poiché il Front Office Sports ha condiviso che la lega sta discutendo aggiungendo un torneo 1 a 1 il prossimo anno con un prezzo di $ 1 milione in gioco.

Breaking: NBA sta discutendo dell’aggiunta di un torneo 1v1 il prossimo weekend All-Star con un premio da $ 1 milione, per @Fos pic.twitter.com/567u65Sat7 – nbacentral (@thedunkcentral) 17 febbraio 2025

È un’idea divertente che gestirebbe molti dibattiti casuali, ma probabilmente $ 1 milione non sono sufficienti per valere questo ragazzo.

C’è anche l’elemento personale di questo in quanto è giusto chiedersi se le stelle della NBA saranno disposte a mettere i loro ego sulla linea per un torneo 1 contro 1.

Se i giocatori non fanno molto sforzo nel gioco All-Star, chi dovrebbero dire che non fanno lo sforzo minimo in un torneo 1 su 1?

D’altra parte, i giocatori andrebbero fino al torneo 1 a 1 e poi farebbero ancora meno sforzi durante il gioco All-Star per risparmiare energia?

Nel complesso, All-Star Weekend è un disastro in questo momento e NBA ha molto lavoro da fare per risolverlo.

