Secondo quanto riferito, Pat Surtain II è aperto a giocare un’altra posizione

Denver Broncos ha persino un difensore che vuole giocare alcuni scatti in attacco.

Secondo l’insider Zac Stevens, il cornerback All-Pro Pat Surtain II è aperto a giocare su un ampio destinatario.

Surtain pensa che potrebbe essere un giocatore dinamico là fuori.

“Mettimi con il destinatario. Lasciami fare qualche gioco qua e là. Potrei farlo. Indipendentemente dal percorso di cui hai bisogno, qualunque cosa tu abbia bisogno di me, sono lì … io sul destinatario è molto dinamico “, ha detto Surtain di recente tramite Denver Westword.

Pat Surtain II è molto aperto a giocare a scatti su WR per Broncos, ha detto @Denverwestword👀

– Zac Stevens (@zacstevensdnvr) 31 gennaio 2025