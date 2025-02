Segnale Neymar direttamente dall’angolo per attirare la salute dei fan

Neymar Ha dimostrato che dopo una lunga versione di infortuni, è rimasta abbastanza magia segnando un obiettivo fantastico direttamente dall’angolo per Santos di domenica.

Il suo sciopero del 27 ° minuto nella vittoria di Santos per 3-0 all’International de Limeira al campionato Paulist è stato così impressionante che ha attirato l’opposizione ai fan dell’opposizione.

La stella brasiliana si è girata in un calcio d’angolo da sinistra, che ha catturato il portiere dell’avversario Igo Gabriel fuori dalla guardia e ha colpito lontano di quanto non sia entrato.

Neymar, 33 anni, era stato precedentemente colpito da una folla domestica dopo aver aiutato Tiquinho Soares dalla stessa angolo al primo gol del gioco.

“Sono andato dietro l’angolo, mi ha provocato”, ha detto Neymar dopo la partita. “Ho chiesto loro di cantare più forte, colpire la palla e aver ricevuto aiuto. Poi, per la seconda volta, quando sono andato lì (fino all’angolo), l’hanno fatto di nuovo, quindi ho pensato: “Ora sono quello che sta andando alla scienza un obiettivo” (ride).

“Ho colpito un grande tiro e sono riuscito a segnare il mio primo” goal olimpico “(bersaglio direttamente dall’angolo).”

Neymar sta cercando di riavviare la sua carriera nel club di infanzia Santos. Immagini Miguel Schincariol/Getty

Da quando è tornato al Boyhood Club Santos a gennaio, il secondo gol di Neymar in sei esibizioni.

Neymar ha firmato un accordo di sei mesi con Santos nel tentativo di riscoprire la sua forma dopo averlo limitato a solo sette esibizioni per l’ex club Al Hilla in 18 mesi.

“Sto andando per il gioco per gioco, mi sto preparando e mi sento meglio in campo”, ha detto Neymar domenica. “Non tornerò a 19 anni quanto mi manca, ma mi sento meglio e rilassato.”

Editori birichini 2 correlati

Un uomo di 33 anni che non è venuto in Brasile dalla sofferenza delle lesioni al ginocchio nell’ottobre 2023, si concentra sul ritorno alla squadra nazionale per le prossime qualifiche della Coppa del Mondo

L’allenatore brasiliano Dorival Junior sta per nominare la sua squadra il 7 marzo per le prossime qualifiche del campionato del mondo, a casa in Colombia (20 marzo) e in Argentina (25 marzo).

“Per quanto riguarda la sfida, sono lì”, ha detto Neymar.

“Il desiderio di ogni giocatore è di difendere il paese ed è sempre stato un onore per me. Contento.”

Neymar è un capocannoniere brasiliano con 79 gol.