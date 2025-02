Kevin Danso è stato un supporto per la difesa delle lenti in questa stagione. Immagini di Franco Arland/Getty

Il Tottenham ha rafforzato le sue possibilità difensive firmando il difensore Kevin Danso dalla lente.

Danso si è unito a un prestito nel nord di Londra fino alla fine della stagione con l’obbligo di firmarlo in modo permanente. Fonti hanno dichiarato ESPN che Spurs ha concordato con un accordo per un valore di 25 milioni di euro ($ 25,9 milioni) per firmare un difensore su un accordo di cinque anni in estate.

L’arrivo da 26 anni del back centrale arriva nel mezzo del infortunio di Spurs in corso, che li ha costretti a esplorare il mercato della trasmissione per l’opportunità di aggiungere alla loro squadra molestata.

Collega-Back Il consiglio di Dragusin È l’ultimo membro del capo allenatore Ange Postcoglou Team, che affronta un lungo fascino a margine dopo che l’Internazionale rumeno giovedì ha subito un preoccupante infortunio al ginocchio nella vittoria della lega europea.

Danso era un membro integrale del Lens Party, che è arrivato secondo in Ligue nel 2022-23 e ha fondato tutte e sei le sue partite di Champions League l’anno successivo. Il difensore centrale è apparso per l’Austria all’Euro 2024 e in questa stagione ci sono state 14 esibizioni di lenti in tutte le competizioni.

La fonte ha affermato ESPN che Danso sarebbe disponibile giovedì contro il Liverpool nella seconda fase della loro Coppa Carabao, a condizione che il suo permesso internazionale e il permesso di lavoro fossero stati completati.

Indosserò la maglia n. 4 per il club.

