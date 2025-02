Segundo os relatos, Anthony Davis saiu várias semanas com uma lesão na estréia de Movericks adutor

Os Mavericks precisavam de Anthony Davis para ter um impacto instantâneo. Eles não vão conseguir. (Foto de Tim Heitman/Getty Images)

A estréia de Anthony Davis, com os Dallas Mavericks, em circunstâncias tensas, começou bem. Terminou mal.

O novo homem do Mavericks sofreu uma tensão adutora de areia à esquerda em seu primeiro jogo em um uniforme de Dallas e deve perder várias semanas, de acordo com Shams Charania de ESPN. Segundo relatos, sua ausência pode ser estendida a um mês.

Davis sofreu contato sem contato no terceiro trimestre da partida do Mavericks contra o Houston Rockets no sábado. Ele deixou o tribunal sob seu próprio poder, mas com um claro desconforto, e nunca voltou depois de ser anunciado como duvidoso.

Davis e o treinador -chefe dos Mavericks, Jason Kidd, minimizaram a seriedade da lesão, e o jogador o descreveu como “nada sério”.

Estar fora de Davis significa que haverá pelo menos duas substituições no jogo da NBA Stars de 2025, já que Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, também deve perder o evento com uma tensão no bezerro.

A estréia do Anthony Davis Mavericks foi dramática, dentro e fora da corte

A lesão estragou uma forte estréia por 10 vezes o All-Star, já que saiu com 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três bloqueios em 31 minutos, enquanto Dallas liderou a quarta equipe no oeste de 83-75. Era tudo o que os Mavericks poderiam esperar depois de trocar o astro Luka Dončić por ele, até que não fosse.

O comércio de Dončić ainda é extremamente negativo em Dallas, a ponto de as hordas dos fãs se reunirem do lado de fora do American Airlines Center para protestar contra o movimento no sábado, os primeiros jogos na casa dos Mavericks do movimento. A multidão cantou e carregava placas com a maior parte de sua raiva endereçada ao gerente geral de Mavericks, Nico Harrison.

Segundo relatos, os Mavericks reforçaram a segurança antes do jogo em antecipação aos fãs rebeldes, e Harrison também enfrenta ameaças de morte. Harrison explicou o movimento como uma melhoria necessária para a defesa de sua equipe, enquanto os jornalistas transmitiram preocupações sobre o condicionamento de Dončić e a próxima extensão do contrato, mas o executivo continua sendo uma das pessoas mais impopulares de Dallas neste momento, e provavelmente no futuro previsível.

Apesar das circunstâncias em torno de sua aquisição, Davis pelo menos Ele recebeu uma recepção calorosa dos fãs do Mavericks dentro da areia. Vai passar um tempo antes de você receber outro.