Segundo os relatórios, a lenda dos Dodgers e da franquia de Los Angeles, Clayton Kershaw, concordou com os termos de um contrato para a temporada de 2025, que será o 18º dos dois com o maior e com os Dodgers. Relatórios de esportes que o tratamento está pendente de físico.

Kershaw, que completa 37 anos em março, vem de uma temporada de 2024 comprometida com lesões nas quais ele lançou uma eficácia de 4,50 em 30 ingressos distribuídos em sete aberturas. Embora as lesões tenham sido a norma para ele nos últimos anos, também tem sido bastante eficaz quando ele pode tomar o monte, apesar dos resultados da última temporada. Nas últimas três temporadas, por exemplo, Kershaw tem um ERA+ de 160 e um FIP de 3,34 em 53 começos combinados. O vencedor de três vezes de Cy Young entrará na temporada de 2025 com 212 vitórias e uma guerra de 76,5, o que o torna um membro óbvio do Hall da Fama da Primeira Muralha quando chegar esse momento. Kershaw faz parte da organização Dodgers desde que a selecionou com a seleção geral número 7 em 2006.

De volta aos Dodgers do campeão reinante, Kershaw se juntará a uma rotação sobrecarregada. Neste momento, seu arranjo de seis homens inclui Blake Snell, Tyler Glasnow, Yoshinobu Yamamoto, Roki Sasaki, Tony Gonsolin e Dustin May. Além disso, o NL Shhehei Ohtani MVP, que vem de um procedimento híbrido de Tommy John, pode estar pronto para retornar ao monte em maio. Essa é uma profundidade incomum, mas é uma rotação que também disparou em risco. Isso, é claro, descreve Kershaw nesta fase de sua carreira também.

A expectativa é que seu corpo não permita que você carregue uma ótima carga de trabalho, mas os Dodgers provavelmente não precisam.

Graças ao fundo dos Dodgers e suas adições à baixa temporada de talentos, como Snell e Sasaki, Kershaw entra em 2025 com uma possibilidade real de coletar seu terceiro anel da série World Career.