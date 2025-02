Segundo os relatos, Daniel Gafford (joelho) de Mavericks sai de pelo menos seis semanas à medida que as lesões em Dallas continuam

Os Dallas Mavericks trocaram Luka Doncic em parte para construir o que, no papel, parecia talvez a quadra de frente mais imponente no NBA. Anthony Davis é uma seleção 10 vezes All-Star e, em Dallas, ela parecia preparada para retornar à sua posição de poder preferida para a frente com Dereck Lively II e Daniel Gafford para lidar com a posição central.

Quando Davis chegou, Lively já estava com a fratura por estresse no tornozelo direito. Apesar disso, os Mavericks ainda estavam muito profundamente na frente. Mas em seu primeiro jogo em Dallas, Davis sofreu uma tensão adutora Isso deve mantê -lo fora por várias semanas. O mais antigo Maverick, o grande homem da reserva Dwight Powell, esteve em 14 jogos devido a lesão no quadril.

E então, na derrota de segunda -feira contra o Sacramento Kings, Gafford se juntou aos membros do tribunal na lista de lesões quando caiu com uma lesão no joelho no segundo trimestre, quando estabeleceu uma tela para Spencer Dinwiddie e desmaiou em contato.

Gafford precisava receber ajuda do chão, e os Mavericks rapidamente Ele descartou Com uma entorse no joelho direito. Agora, de acordo com ESPNGafford perderá pelo menos seis semanas com uma entorse de grau 3 da MCL no joelho direito. A equipe disse na terça -feira que Gafford seria reasseval em duas semanas.

A lesão de Gafford deixa os Mavericks em uma posição séria na quadra da frente que vai para a ruptura do jogo Star. Agora, com 30-26, depois de vencer na quarta e quinta-feira, eles estão no oitavo lugar na conferência West Ultra Competitive, mas apenas três jogos à frente do Phoenix Suns do 11º lugar.

Eles não têm mais Doncic para levar a ofensiva com vários colegas de equipe feridos, então terão que confiar em Kyrie Irving e na defesa. Nos dois jogos após a lesão de Gafford, vitórias sobre os Warriors e o Heat, Dallas iniciou Kessler Edwards de 6 pés 7 polegadas no centro.

Gafford está tendo uma temporada de estrelas para Dallas. Ele tem uma média de um máximo de 12,5 pontos por jogo ao publicar excelentes rebotes e atirar números em seus 22,1 minutos por concurso. Ele e Davis mostraram química imediata em seu primeiro jogo juntos. Ambos sofreram ferimentos desde então, e agora Dallas só pode esperar que eles voltem antes que seja tarde demais.