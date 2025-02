Segundo os relatos, o atacante do FC Olivier Giroud foi roubado em casa, perdeu US $ 500.000 em jóias

Ninguém estava em casa com a casa de Olivier Giroud foi espancada por ladrões no início deste mês. (Shaun Clark/Getty Images)

O atacante do FC Olivier Giroud é o último atleta que é espancado por um assalto.

Giroud tinha cerca de US $ 500.000 em jóias roubadas de sua casa na área de Los Angeles no início deste mês, de acordo com Julien Laurens da ESPN. Giroud e sua família não estavam em casa quando o incidente ocorreu em 5 de fevereiro, e todos os que vivem lá são seguros. Segundo os relatos, os ladrões quebraram uma janela e roubaram jóias, incluindo 10 relógios de luxo e outros itens.

A esposa de Giroud informou o incidente à polícia quando ele voltou para casa e notou que a janela e os artigos estavam faltando. O Departamento de Polícia de Los Angeles está atualmente investigando.

Embora não esteja claro se isso está conectado, Giroud é apenas o último atleta profissional nos Estados Unidos a ser vítima de um roubo semelhante nos últimos meses. As estrelas da NFL Patrick Mahomes, Travis Kelce e Joe Burrow foram vítimas de assaltos, assim como a estrela da NBA Luka Dončić e a NHL Tyler seguiu e os jogadores de Evgeni Malkin.

Ele O FBI emitiu um boletim informativo no início deste ano Afirmando que os grupos organizados de roubo da América do Sul foram responsáveis ​​por roubar nove casas de atletas diferentes no outono passado. Aparentemente, os grupos encontraram maneiras de evitar sistemas de alarme, cobrir câmeras de segurança e esconder suas identidades em assaltos extremamente diligentes.

O FBI incentivou os atletas a aumentar a segurança, o que muitos fizeram desde então e muito mais. A NFL emitiu um aviso semelhante em dezembro. O marechal de Miami Dolphins Campo, Tua Tagovaila, revelou que ele contratou segurança armada para sua casa.

Giroud está se preparando para começar sua segunda temporada com o LAFC nesta semana. O ano de 38 anos passou um tempo com Tours e Montpellier nas ligas francesas antes de dar o salto para a Premier League em 2012. Após dois longos períodos com o Arsenal e o Chelsea, ele passou três temporadas em Milão antes de dar o salto para a grande liga Futebol. Giroud também ajudou a levar a França ao título da Copa do Mundo em 2018 também.

O LAFC abrirá a campanha de 2025 contra o Minnesota United no sábado. A equipe enfrentará o Colorado Rapids na terça -feira em sua primeira partida da Copa dos Campeões da CONCACAF.