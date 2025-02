O Los Angeles Lakers tem seu novo centro.

O Lakers chegou a um acordo para assinar o Alex Len Free Agent Center na terça -feira à tarde, de acordo com Shams Charania de ESPN. Inicialmente, Len iria assinar com os Pacers, mas reverteu o curso depois que o comércio do Lakers, de Mark Williams, caiu nos últimos dias.

Len agora fornecerá aos Lakers uma profundidade muito necessária na posição. A equipe mudou Anthony Davis para a estrela dos Dallas Mavericks, Luka Dončić, antes do prazo, o que os deixou com uma grande lacuna baixa. Jaxson Hayes é o único outro centro da equipe em sua lista. Os Lakers estão renunciando à madeira cristã para deixar espaço para Len.

Os Lakers também tentaram trazer Williams no prazo. Eles chegaram a um acordo para enviar ao novato Dalton Knecht e Cam Reddish, junto com algumas seleções de rascunho, para Williams. Esse acordo, no entanto, foi demitido no sábado, depois que Williams não pôde aprovar o físico dos Lakers.

Williams perdeu quase 60% dos jogos possíveis devido a várias lesões durante suas três temporadas com o Hornets e jogou em apenas 23 jogos nesta temporada, enquanto é uma lesão no pé. Não está claro por que Williams falhou especificamente ao físico, mas de acordo com os relatos de ele mostrou vários problemas. Hornets agora está trabalhando para contestar que o físico fracassado.

Len teve uma média de 1,4 pontos e 1,8 rebotes em aproximadamente 7 minutos por jogo nesta temporada com o Sacramento Kings. O ano de 31 anos foi alterado para o Washington Wizards no início deste mês, mas foi renunciado. Isso invadiu o caminho para ele assinar outra parte da liga.

Embora Williams tivesse sido melhor e uma melhor ameaça de LOB com Dončić, Len, sem dúvida, fornecerá ao Lakers um tamanho significativo baixo, para que eles não precisem confiar em pequenas táticas de bola durante o resto da temporada. O Lakers rolou no jazz de Utah na estréia de Dončić na noite de segunda-feira, que marcou sua sexta vitória consecutiva e os levou para 32-19 no ano. Eles enfrentarão o Jazz novamente na quarta -feira à noite em seu último jogo antes do intervalo das estrelas.