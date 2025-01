Segundo os relatos, os texanos atiram no OC Bobby Slowik depois de duas temporadas, apesar da aparição na rodada de divisão

Os texanos de Houston estão fazendo uma surpresa: a equipe demitiu o coordenador ofensivo Bobby Slowik, de acordo com vários relatórios. O treinador da linha ofensiva Chris Strausser também foi autorizado a ir.

A medida ocorre menos de uma semana depois que os texanos perderam para o Kansas City Chiefs na rodada da Divisão AFC, 23-14. Houston lutou para obter um touchdown na primeira metade do jogo, aparentemente condenando a equipe desde o início.

Apesar de chegar aos playoffs, os texanos têm sido inconsistentes na ofensiva ao longo da temporada. A produção ofensiva da equipe foi médio -em comparação com o restante da liga, e as estatísticas do segundo ano de marechal CJ ​​Stud foram reduzidas em comparação com a última temporada, apesar de jogar em mais dois jogos. Stud também foi demitido 52 vezes este ano, marcando problemas na linha O.

