Segundo relatos, a NFL considerou medir as primeiras tentativas com o sistema eletrônico

Após um controverso lugar de futebol no jogo do campeonato da AFC no domingo passado, que muitos acharam que os Buffalo Bills custaram uma possível vitória sobre os chefes de Kansas City, o apoio renovado à ajuda eletrônica para medir as primeiras tentativas que ele expressou entre a mídia e os fãs.

Algum suporte pode estar a caminho, embora não use necessariamente o tipo de tecnologia que muitos estão imaginando. A NFL está considerando um sistema eletrônico que ajudaria a determinar se a bola foi vista para uma primeira tentativa. No entanto, um funcionário ainda colocou a bola manualmente e um microchip não seria usado para medir a primeira queda, de acordo com Mark Maske, do Washington Post.

No entanto, esse sistema não evitaria necessariamente uma situação como a que enfrenta as contas contra os Chiefs na semana passada.

Em uma jogada crucial do quarto trimestre, Josh Allen de Buffalo parecia vencer a primeira queda com uma queda de marechal de campo. No entanto, os funcionários colocaram a bola logo abaixo da linha para vencer e reproduzir a revisão não pôde concluir que Allen obteve a primeira descida.

As contas foram finalmente descartadas e viradas para as baixas. Posteriormente, o Chiefs marcou um touchdown cinco jogadas depois, que lhes deu uma vantagem de uma pontuação. Kansas City finalmente venceu o jogo, por 32-29, e persegue um terceiro campeonato consecutivo do Super Bowl na próxima semana.

Antes desta temporada, a NFL queria continuar testando a tecnologia em questão, Um sistema de monitoramento ideal de câmerasAntes de considerar pronto para uso. Mas muitos aspectos do sistema foram considerados prontos e a liga poderia decidir experimentá -lo na próxima temporada.

“Todo o esforço foi começar a dar uma olhada, ver o que funcionou, que não funcionou”, o analista de regras que oficiava a NFL Walt Anderson Ele disse ao Washington Post Em agosto passado.

“Você certamente tinha alguns deles muito bons”, acrescentou. “E então tivemos outros onde havia obviamente alguns desafios. Tudo isso faz parte da curva de aprendizado. Continuaremos coletando dados (EN). Será um tópico para o comitê de competição na primavera”

Henry Bushnell, da Yahoo Sports, explicou que um chip do tamanho de uma moeda já está na bola da NFL e tem sido há anos. No entanto, não é usado para medir as primeiras tentativas e detectar a bola, porque a colocação do futebol não é o único fator para determinar se a linha a vencer foi alcançada.

“Em muitas peças, as autoridades devem determinar a localização da bola Quando ou antes do joelho de um jogador, o antebraço ou outra parte do corpo toca o chão ou quando os funcionários governam um jogo morto. Isso, disse Dean Blandino, ex -vice -presidente da ofensa da NFL, sempre foi “o grande obstáculo” para a mancha de bola automatizada.

No entanto, o monitoramento ideal das câmeras ou um chip na bola provavelmente teria resolvido a situação enfrentada no jogo crucial da quarta tentativa de Bills contra os Chiefs, como Bushnell explicou.

“… as vistas obstruídas limitam o potencial do monitoramento óptico. As bolas desaparecem nos braços de um jogador ou em uma bateria de corpos. Se os sistemas oculares do Hawk não podem vê -lo, eles não podem (ainda assim) colocá -lo em um Inch Digital e Digital -mapa do campo “.

Portanto, um sistema perfeito para detectar a bola e a primeira medição de oportunidade provavelmente não existem, apesar dos melhores esforços de participantes tecnológicos e executivos de futebol. Mas se próximo o suficiente for o melhor que a NFL pode esperar e essas decisões podem ser reproduzidas em tempo hábil durante um jogo, isso pode ser suficiente para o comitê de competição implementá -lo na temporada de 2025.