Segundo relatos, Aaron Rodgers lhe disse que os aviões estão se movendo sem ele

O tempo de Aaron Rodgers com os Jets de Nova York pode estar chegando ao fim, afinal. Segundo os relatos, o marechal de campo em conflito foi informado de que os jatos continuarão sem ele, para Jay Glazer de Fox.

Nova York contratou o ex -coordenador defensivo do Detroit Lions Aaron Glenn como o novo treinador da equipe, deixando o futuro de Rodgers com a equipe em suas mãos. De acordo com Glazer, Rodgers retornou a Nova Jersey para se encontrar com a equipe antes de receber a notícia de que os Jets encontrarão um novo quartback.

Big Scoopage: Aaron Rodgers voltou a Nova Jersey na semana passada para encontrar o Jets sobre seu futuro com a equipe, apenas para saber que a equipe estava avançando dele. Se isso significa que será uma designação de 1º de junho que permitirá assinar com qualquer equipe da liga em … – Jay Glazer (@jayglazer) 9 de fevereiro de 2025

