Segundo relatos, Chip Kelly deixou o estado de Ohio para se tornar o coordenador ofensivo dos Raiders

O estado de Ohio está procurando dois novos coordenadores após a temporada do campeonato nacional.

De acordo com a ESPNChip Kelly deixará Buckeyes após uma temporada para se tornar o coordenador ofensivo de Pete Carroll com o Las Vegas Raiders. A partida de Kelly ocorre logo após a partida do coordenador defensivo Jim Knowles para assumir a mesma posição na Penn State.

Kelly chegou ao estado de Ohio após a temporada de 2023, quando Ryan Day renunciou às tarefas de jogo. Kelly deixou seu emprego como treinador -chefe da UCLA para dirigir ofensiva do estado de Ohio quando os Buckeyes se recuperaram de duas derrotas na temporada regular para vencer o primeiro playoff de futebol da Universidade de 12 Team.

O ex -técnico -chefe da Philadelphia Eagles e do San Francisco 49ers nunca foi um coordenador ofensivo na NFL. Ele se juntou ao Eagles antes da temporada de 2013, depois de passar quatro temporadas como treinador -chefe do Oregon e treinar o 49ers por uma temporada em 2016, depois que os Eagles o demitiram.

Os Eagles estavam 26-21 nas três temporadas de Kelly com a equipe e tiveram 10-6 em cada uma das duas primeiras temporadas. Mas a equipe foi 6-9 antes de ser demitida antes da conclusão da temporada de 2015.

Sua temporada em São Francisco foi um desastre não mitigado quando os 49ers estavam 2-14. Ele foi o terceiro treinador dos 49ers em três temporadas e a equipe perdeu 13 jogos consecutivos depois de vencer na semana 1.

Depois de um ano na ESPN, Kelly se tornou a treinadora -chefe da UCLA. Ele passou seis anos com os Bruins e venceu pelo menos oito jogos nas últimas três temporadas na escola.

Em Las Vegas, Kelly cuida da ofensiva para uma equipe que precisa de um marechal de campo. Las Vegas começou com Gardner Minshew, Aidan O’Connell e Desmond Ridder em 2024, e combinaram -se para lançar 19 TDs com 16 interceptações e média de apenas 6,5 jardas para tentativa.

Os Raiders poderiam esperar que um QB como Shedeur Sanders ou Cam Ward caíssem em seu número 6 de draft, troca de QB ou faça movimentos para um veterano Marshal Stoptap na primeira temporada de Carroll, em Las Vegas. O ex -treinador de Seattle Seattle, Seahawks, passou a temporada de 2024 fora do treinamento depois de se separar dos Seahawks após a temporada de 2023.

Embora a posição QB deva ser resolvida, os Raiders têm um dos melhores blocos de construção ofensivos em Te Brock Bowers. O ex -jogador da Geórgia foi o primeiro time como novato, com 112 presos por 1.194 jardas e cinco touchdowns.