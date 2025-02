Segundo relatos, Dodgers trazem ex -GM, presidente dos Giants, Farhan Zaidi, como um consultor especial

A reserva de baixa temporada em Los Angeles se espalhou para o escritório principal com as notícias de segunda -feira de que os Dodgers estão trazendo o ex -gerente geral Farhan Zaidi em um novo papel.

Por Vários relatóriosOs Dodgers são Contrate Zaidi como consultor especial. Em seu papel, Zaidi também aconselhará o controle do proprietário dos Dodgers, Mark Walter, em seus outros interesses esportivos, que incluem apostas no Lakers, Sparks, o time de futebol da Premier League Chelsea e a liga profissional do hóquei feminino.

Zaidi foi o gerente geral dos Dodgers 2014-18. Anteriormente, ele aperfeiçoou sua abordagem baseada em análise como analista de dados e assistente de gerente geral do Oakland Athletics sob Billy Beane. Zaidi usou essa abordagem para construir uma lista de Dodgers que atingiu a pós -temporada em cada temporada sob seu relógio, que incluía viagens à World Series em 2017 e 2018.

Um especialista em análise que aprendeu com Billy Beane, Zaidi retorna à franquia Dodgers que ajudou a liderar duas bandeiras da Liga Nacional. (Brian Rothmuller/Icon Sportswire através de Getty Images)

Após a temporada de 2018, Zaidi deixou os Dodgers para assumir o cargo de presidente de operações de beisebol para os gigantes rivais de São Francisco. Os Giants melhoraram de 73-89 (0,451) na temporada antes da chegada de Zaidi em 107-55 (.635) e NL West Champions em 2021.

Os Giants não terminaram em terceiro lugar desde o título da Divisão 2021 e demitiram Zaidi em setembro após uma temporada de 80 a 82. Eles o substituíram pelo ícone da franquia e ao ex -receptor MVP Buster Posey.

Agora, Zaidi retorna a uma franquia Dodgers com a qual ele desenvolveu sua reputação que é fresca de um campeonato da World Series e de uma baixa temporada de aquisição que inclui a adição do fenômeno japonês Roki Sasaki e do Cy Young Blake Snell.