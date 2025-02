Segundo relatos, Joel Embiid finalmente espera por outra cirurgia no joelho, ‘Longo Recovery Período’

A incerteza continua a reinar na saúde a longo prazo de Joel Embiid. (Foto de Nic Antaya/Getty Images)

Após uma temporada severamente limitada por uma lesão, Joel Embiid acredita que precisará de outra cirurgia no joelho esquerdo doente.

Isso está de acordo com Lisa Salters de ESPN, que relatou as notícias durante o jogo de domingo entre o Filadelphia 76ers de Embiid e o Milwaukee Bucks. O Bucks venceu o jogo, 135-127. Salters disse que ela falou com Embiid e que ele contou a ela sobre a operação antecipada.

“Perguntei a Joel Embiid como esse joelho foi embora, e ele deu uma pausa muito longa”, disse Salters. “Ele só disse: ‘É o que é’, ele disse que ainda estava falando sobre isso e que cuidou disso quase um ano inteiro após a lesão, ele disse que foi frustrante e a coisa mais difícil que ele tem teve que passar em sua carreira.

“Ele disse que gostaria de poder jogar em cada jogo, mas seu corpo simplesmente não permite que ele faça isso agora. Quando o joelho inchar, não há nada que eu possa realmente fazer sobre isso …

“Ele disse que acha que provavelmente fará outra cirurgia e um longo período de recuperação, algo que não teve após a lesão inicial em fevereiro passado”.

O relatório não mencionou uma linha do tempo para uma possível cirurgia, mas o envolvimento com o jogo Embiid é agora que ocorreria na baixa temporada.

Embiid perdeu 43 jogos durante a temporada 2023-24, a maioria deles depois de passar por uma cirurgia para reparar o menisco no joelho esquerdo em fevereiro. Ele voltou para cinco jogos sazonais regulares no final da temporada e jogou na série de playoffs da primeira rodada da Filadélfia contra o New York Knicks. Embiid jogou pelo time dos EUA nos Jogos Olímpicos de Verão em Paris.

Então Embiid perdeu os nove primeiros jogos da temporada da NBA devido em parte ao que os 76ers citaram como gerenciamento de lesões no joelho esquerdo. Ele está dentro e fora do alinhamento dos 76ers desde então, mas principalmente devido a várias doenças e suspensão.

As ausências de Embiid, juntamente com as de Paul George, contribuíram para um início decepcionante de 20-32. George jogou em apenas 33 dos Jogos da Filadélfia devido a várias lesões depois de chegar a uma troca de baixa temporada do Clippers. Os 76ers esperavam que a chegada de George jogasse com Embiid e sua estrela Tyrese Maxey elevasse a Filadélfia à disputa do campeonato.

Em vez disso, os 76ers estão no 11º lugar no leste. E agora parece que a incerteza continuará reinando em torno da saúde de Embiid além desta temporada.