Segundo relatos, o estado de Ohio promove Brian Hartline para substituir Chip Kelly como coordenador ofensivo

O estado de Ohio permanece internamente para seu próximo coordenador ofensivo.

De acordo com a CBS SportsOs Buckeyes estão prontos para converter o coordenador co-ofensivo e o técnico do receptor Brian Hartline, o coordenador ofensivo novamente. Ele se encarregará de Chip Kelly depois que o ex -treinador do Oregon e a UCLA saiu para aceitar o mesmo emprego com os Raiders de Las Vegas. Kelly passou apenas uma temporada em Columbus, quando o estado de Ohio se recuperou de duas derrotas na temporada regular para ganhar o título nacional no primeiro playoff de futebol da Universidade de 12 team.

Hartline é um ex -recebedor aberto do estado de Ohio e natural de Ohio, que passou oito temporadas na equipe técnica da OSU. Ele trabalhou no treinador de controle de qualidade antes de assumir o cargo de treinador intermediário intermediário da equipe em 2018, depois que o assistente Zach Smith foi demitido após as acusações de abuso doméstico. A situação de Smith levou a uma suspensão de três jogos para o então treinador urbano Meyer pela maneira como Meyer conseguiu acusações contra Smith em 2015.

Brian Hartline foi assistente do estado de Ohio durante as últimas oito temporadas. (Foto de Michael Reaves/Getty Images)

Hartline foi nomeado coordenador de jogos aéreos da equipe em 2022 e atuou como coordenador ofensivo da equipe em 2023, embora o treinador Ryan Day tenha sido o principal jogador da equipe. Depois que o estado de Ohio foi 11-2 em 2023 e perdeu um terceiro tempo consecutivo contra o Michigan, o dia foi adiado das tarefas de jogo e contratou Kelly da UCLA para dirigir a ofensiva.

O estado de Ohio entrará na temporada de 2025 com novos coordenadores de ambos os lados da bola depois que o coordenador defensivo Jim Knowles fez o mesmo trabalho na Penn State que o coordenador defensivo mais pago no futebol universitário. A ofensiva de Buckeyes terá um novo quartback após a partida de Will Howard, ele precisará substituir Treveyon Henderson e Quinshon Judkins no campo e o WR EMEKA EGBUKA também não é por elegibilidade.

O Jeremiah Smith Stars retorna para sua segunda temporada em 2025 e o favorito para começar em QB é o ex -recruta de cinco estrelas Julian Sayin. O estado de Ohio também adicionou o ex -CJ Donaldson da Virgínia Ocidental RB Donaldson através do portal de transferência.

A notícia da promoção de Hartline ocorre no mesmo dia em que o estado de Ohio, segundo os relatórios, mudou -se para contratar Tyler Bowen da Virginia Tech como o novo treinador de linha ofensiva da equipe. Bowen serviu como coordenador ofensivo durante as últimas três temporadas com os Hokies.