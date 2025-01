Segundo relatos, o ex -técnico do Cowboys, Mike McCarthy, elimina o nome da pesquisa de santos, para sentar 2025

Mike McCarthy continuará sendo um agente livre durante a temporada de 2025.

McCarthy, cujo contrato expirou com o Dallas Cowboys e não foi assinado com uma extensão, ficará fora da temporada de 2025 De acordo com Tom Pelissero, da NFL Media. McCarthy eliminou seu nome de consideração pela vaga dos Santos de Nova Orleans. Os santos são a última equipe a ter um emprego como treinador de chefe aberto.

O coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, Kellen Moore, teve uma segunda entrevista com os santos e parece um favorito para o trabalho dos santos, De acordo com Mike Garafolo de NFL Media.

McCarthy pode estar em consideração para um trabalho de treinamento de cabeça novamente no próximo ano, embora um ano livre não ajude. No entanto, tem um currículo intrigante.

McCarthy tem um recorde de carreira de 174-112-2. Ele teve uma porcentagem vencedora de 0,618 em 13 temporadas como treinador -chefe do Green Bay Packers e uma porcentagem vencedora de 0,583 em cinco temporadas como treinador dos Cowboys. Sua porcentagem vencedora de .608 é melhor do que alguns membros do Hall da Fama, como Tom Landry, Bill Parcells e Chuck Noll. Ele também tem um campeonato do Super Bowl com o Packers de 2010, embora tenha recebido muitas críticas em Green Bay por não vencer outro com Aaron Rodgers.

E para todas as vitórias da temporada regular em Dallas, McCarthy estava sempre no assento quente porque nunca levou os Cowboys ao jogo do campeonato da NFC um Super Bowl.

Mas como ficou claro que eu poderia estar namorando, McCarthy entregou uma mensagem a qualquer futuro empregador.

“Eu não gosto de falar de mim dessa maneira, mas ficarei claro: sou um vencedor. Eu sei como o fim da última temporada, Através do site Cowboys. “E é isso que eu sou. Vamos ver para onde você está indo.”

A história é o motivo pelo qual algumas equipes entraram em contato com McCarthy com aberturas assim que seu contrato de Cowboys expirou e lhe permitiu entrevistar. Os Bears e os Santos imediatamente organizaram entrevistas com ele. McCarthy teve uma história com os santos. Era seu coordenador ofensivo de 2000-04, que era seu trabalho pouco antes de se tornar treinador no chefe dos Packers.

No entanto, os Bears foram com Ben Johnson e McCarthy não irão para Nova Orleans. Você terá que esperar que ele permaneça um nome viável para equipes que possam ter uma vaga para o treinamento da cabeça dentro de um ano.