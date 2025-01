Segundo relatos, o Texans Fire OC Bobby Slowik após duas temporadas, apesar do aparecimento da rodada de divisão

Os texanos de Houston estão fazendo uma surpresa: a equipe demitiu o coordenador ofensivo Bobby Slowik, de acordo com vários relatórios da mídia. Segundo relatos, o treinador da linha ofensiva de Chris Strausser também foi autorizado a ir.

Slowik, 37 anos, foi contratado pela equipe em 2023, juntando -se ao pessoal do treinador -chefe DeMeco Ryan em sua primeira temporada. O jovem coordenador chegou a Houston após seis temporadas no San Francisco 49ers, com vários papéis em toda a equipe.

A demissão de Slowik ocorre menos de uma semana depois que os texanos perderam para o Kansas City Chiefs na rodada da Divisão AFC, 23-14. Houston lutou para obter um touchdown na primeira metade do jogo, aparentemente condenando a equipe desde o início.

Apesar de chegar aos playoffs, os texanos têm sido inconsistentes na ofensiva ao longo da temporada. A produção ofensiva da equipe foi médio para baixo e as estatísticas do marechal de campo de CJ Stud do segundo ano foram reduzidas em comparação com a última temporada. Stud também foi demitido 52 vezes nesta temporada, marcando problemas na linha O.

Mesmo assim, é um movimento surpreendente dos texanos, que melhorou exponencialmente nas duas temporadas desde que Ryans e Slowik se juntaram à equipe. Houston passou de 3 a 13 em 2022 para dois títulos consecutivos do sul da AFC e duas aparições consecutivas na rodada de divisão.

Slowik voltou aos texanos na última temporada depois de receber várias entrevistas de treinadores. Este ano, ele já entrevistou para o trabalho do treinador -chefe do New York Jets.