Segundo relatos, os furacões ofereceram o acordo de ‘Nove Digit’ Rantanen, estará em Carolina após o prazo comercial da NHL

PARA Relatório SportsNet no sábado à noite Ele indicou que o fim direito dos furacões de Carolina, Mikko Rantanen, estava considerando uma oferta de contrato de massa da equipe, especificamente uma quantia financeira que estava “nos nove dígitos”. Isso provavelmente significaria um valor médio anual de pelo menos US $ 12,5 milhões por temporada dentro de um período de contrato de oito anos. E embora Rantanen possa optar por permanecer na Carolina, existem algumas métricas preocupantes que podem fazer com que Rantanen seja trocado no prazo comercial de 7 de março da NHL ou antes.

Sem dúvida, desde O sucesso do grande sucesso que Rantanen Colorado enviou os furacõesRantanen não se sentiu confortável com sua nova equipe. Ele tem apenas um gol e três pontos em sete jogos, números muito piores que seu rendimento de 25 gols e 64 pontos em 49 jogos com o Avalanche este ano, e sua porcentagem de filmagens entrou em colapso de 18,5 % da corrida nesta temporada nesta temporada Nesta temporada, com AV apenas 4,6 % com ‘cães.

Enquanto isso, os minutos de Rantanen também diminuem significativamente, das 22:30 com o Colorado este ano para 20:10 com Carolina. Ok, Rantanen está jogando em um esquadrão de furacões mais profundo, mas quando seus minutos caem aproximadamente 10 %, seus totais na ofensiva o refletem. E esses totais relativamente desaprovadores poderiam fazer Rantanen oferecer menos dinheiro do que ele pensa, uma quantia de dinheiro que poderia ser de US $ 13 a 14 milhões por temporada.

O relatório da SportsNet sugeriu que Rantanen disse aos ‘cães que ele precisa de tempo para avaliar a oferta de contrato do equipamento. Mas se ele decidir que o ajuste em Carolina não é de seu gosto e brotos pela oferta de extensão, Rantanen poderá estar envolvido em duas trocas em massa na mesma temporada. Isso parece ridículo, dado o quão talentoso é Rantanen, mas no mundo da NHL com salário, as equipes precisam adotar uma abordagem de sangue frio quando se trata de situações de contratos de fluido como Rantanen.

Com o telhado de parada de salário da NHL para aumentar muito nas próximas três temporadas, os representantes de Rantanen provavelmente querem um pedaço maior do bolo do que ele ganhou com os AVs e com a Carolina no momento. E se o ajuste do hóquei não for o gosto de Rantanen, o que os furacões oferecem, pode não importar. Tem toda a influência e sabe disso.

Então, esta é uma situação que vale a pena assistir. Os cães têm cerca de duas semanas para que o futuro de Rantanen fique preso e, se não puderem fazê -lo, terão mais algumas opções do que enviar a embalagem. Isso é esse corte e secagem, e entre agora e 7 de março, Rantanen tem que se comprometer com Carolina a longo prazo ou estar jogando no terceiro time de sua carreira na NHL.

