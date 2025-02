Segundo relatos, os Hornets tentam contestar o físico fracassado de Mark Williams, o que levou o comércio do Lakers a ser rescindido

O Charlotte Hornets está tentando descobrir o que fazer após o comércio com o Los Angeles Lakers falhou.

Os Hornets estiveram em contato com a NBA e estão explorando suas opções para contestar a avaliação física fracassada de Mark Williams Lakers, Shams Charania de ESPN Ele relatou segunda -feira à noite. Os Hornets são “estradas de pesagem” para desafiar o processo de avaliação dos Lakers ou encontrar uma resolução alternativa com a liga. Não está claro qual pode ser essa resolução.

Os Lakers trataram o novato Dalton Knecht e Cam Reddish, juntamente com uma futura seleção de rascunhos e uma troca de seleção, o Hornets for Williams antes do prazo na semana passada. Mas no sábado, esse acordo foi demitido depois que Williams não pôde aprovar o físico dos Lakers.

Desde então, os jogadores envolvidos no acordo retornaram às suas equipes originais.

Segundo a ESPN, o físico de Williams mostrou vários problemas. Não está claro quais foram esses problemas especificamente, embora Williams tenha perdido quase 60% dos jogos possíveis para o Hornets durante suas três temporadas na liga devido a várias lesões. Ele jogou em apenas 23 jogos nesta temporada devido a uma lesão no pé.

Williams teve uma média de 15,6 pontos, 9,6 rebotes e 1,2 bloqueios por jogo nesta temporada para Charlotte, que o selecionou com a equipe nacional nº 15 em 2022 fora de Duke. Parecia ser uma boa opção brincar com Luka Don Dončić em Los Angeles. Williams iria deslizar e substituir Anthony Davis no centro também, depois que o Lakers o tratou por Dončić apenas alguns dias antes.

Os Lakers agora estão curtos na posição. Jaxson Hayes é o único centro que aparece em sua lista, então eles também procurarão encontrar uma resolução em um futuro próximo. No entanto, independentemente de como o Hornets, Williams se moveu claramente como uma opção.