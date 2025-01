Segundo relatos, os Jets contratam ex -treinador do Steve Wilks Cardinals como o próximo coordenador defensivo

Steve Wilks se juntará a Aaron Glenn em Nova York. (Erick W. Rasco/Sports Illustrated/Getty Images)

Steve Wilks está de volta ao jogo.

O ex -técnico -chefe do Arizona Cardinals chegou a um acordo para se tornar o novo coordenador defensivo do New York Jets na quarta -feira à tarde, de acordo com Tom Pelissero, da NFL Network.

Ele #Jatos Eu concordei aos termos com Steve Wilks como seu coordenador defensivo, segundo Fuentes. Depois de ficar de fora na última temporada, Wilks, uma vida resistente e antiga de uma vida #Cardinals Treinador principal: agora ele retorna como uma figura -chave na nova equipe de Aaron Glenn em Nova York. pic.twitter.com/qfwtwdzu7e – Tom Pelissero (@tompelisser) 29 de janeiro de 2025

Ele se juntará aos Jets com o novo técnico Aaron Glenn, que foi contratado após uma carreira de quatro anos como coordenador defensivo do Detroit Lions.

Wilks não funcionou na liga na última temporada, mas mais recentemente foi o coordenador defensivo do San Francisco 49ers em 2023. Todo o assistente defensivo da vida passou uma temporada como treinador-chefe dos cardeais em 2018, embora tenha sido apenas 3- 13 Lá, e depois assumiu a posição de treinador interino do Carolina Panthers brevemente em 2022.

