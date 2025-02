Segundo relatos, Pete Alonso retorna ao Mets em um contrato de 2 anos e US $ 54 milhões

A primeira base Pete Alonso concordou com um contrato com uma nova equipe. (Foto de Harry How/Getty Images)

A primeira base Pete Alonso é exatamente onde pertence: no New York Mets.

De acordo com Mark Feinsand de Mlb.comAlonso e o Mets concordaram na quarta -feira um contrato de dois anos e US $ 54 milhões. Segundo os relatos, o contrato inclui um bônus de assinatura de US $ 10 milhões e uma opção de exclusão após o primeiro ano, que pagará um salário de US $ 20 milhões.

Antes e durante a temporada de 2024, Alonso fez saber que queria ficar com o Mets de longo prazo. Embora ele volte ao Queens, ele não conseguiu seu desejo.

Um ano decrescente de acordo com seus padrões em 2024, cortando .240/.329/.459 com 34 jogadores, além de uma combinação de idade, periféricos e valor defensivo limitaram seu valor bem abaixo do que as primeiras bases usavam para a agência livre. Ele e seu agente Scott Boras passaram meses esperando que alguém cumpra seu preço de venda, mas optaram por fazer um contrato de curto prazo quando chegou em fevereiro, assim como Boralas fez isso com alguns clientes na última temporada.

As negociações tornaram -se controversas o suficiente para o proprietário do Mets, Steve Cohen, emitir publicamente suas frustrações, chamando -as de “conversa exaustiva”. Agora ele vai dar as boas -vindas a esse jogador.

Alonso também segundo Ele tinha um acordo de três anos e US $ 71 milhões na mesa, mas levou o mais curto para apostar em si mesmo.

Alonso pegou o número 8 na lista de esportes do Yahoo dos 50 melhores agentes livres neste inverno e jogará em sua sétima temporada de MLB em 2025. Se for produtivo, você poderá re -investigar a agência gratuita, embora problemas estruturais de seu valor permanecerá. Você só pode jogar a primeira base, a posição menos valiosa no diamante e uma posição que não joga particularmente bem, está do lado errado de 30 e sua taxa de strikeout está na direção errada há anos.

Ele fez sua estréia em 2019, três anos depois que o Mets o levou com a 64ª seleção do Draft MLB de 2016. Ele quebrou 53 jogadores, o mais no beisebol, e atingiu .260/.358/.583 a caminho do prêmio de estreante do ano da Liga Nacional.

Alonso tem uma linha de carreira .249/.339/.514, mas às vezes pode produzir algumas estatísticas de taxas feias. Por exemplo, seu .217 e porcentagem de 0,318 com sede em 2017 foram horríveis, mas proporcionavam enorme poder no prato, atingindo 46 jogadores e 21 duplos.

Embora as estatísticas de Alonso tenham sido submetidas e baixas, uma coisa ainda é verdade: é duradoura. Ele nunca jogou em menos de 152 jogos em uma temporada completa da MLB e jogou em 57 de 60 jogos durante a temporada de 2020.

Mets adiciona a Pete Alonso a uma alta temporada alta

O Mets e qualquer outra equipe da MLB desconfiam de se comprometer a ele a longo prazo, mas Nova York agora o adicionará à melhor temporada baixa que a MLB viu fora de Los Angeles, E talvez até o melhor.

A manchete é, obviamente, o homem de US $ 765 milhões Juan Soto, que agora está no meio do alinhamento do Mets nos 15 anos seguintes e provavelmente entrará no Hall da Fama do Baseball com um limite de um limite de um limite de um limite de Os Mets. Os veteranos Jesse Winker e José Siri também assinaram para concluir o alinhamento e o banco.

Os Mets também fizeram acordos notáveis ​​em outros lugares, garantindo um quarteto de lançadores segurando uma rotação que precisava de armas em Sean Manaea (três anos, US $ 75 milhões), Clay Holmes (três anos, US $ 38 milhões), Frankie Moves (dois anos , US $ 34 milhões) e Canning Griffin (Um ano, US $ 4,25 milhões). No bullpen, eles acrescentaram a esquerda -Hander AJ Munter (Dois anos, US $ 22 milhões) e trazido de volta a Ryne Stanek (Um ano, US $ 4,5 milhões).

Os Mets vêm de uma temporada de 89 asas em que chegaram à NLC e depois perderam 4-2 contra o Los Angeles Dodgers. Os Dodgers venceram a World Series e depois melhoram ainda mais, mas o Mets pode pelo menos ser visto no espelho e dizer que eles também são melhores.