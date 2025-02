Segundo relatos, Steph Curry, Sabrina Ionescu não terá uma revanche do concurso de 3 pontos durante o fim de semana da NBA All-Star

Segundo os relatos, um dos aspectos mais importantes do fim de semana All-Star da NBA na última temporada não retornará para as festividades deste ano.

De acordo com o AtléticoSteph Curry, do Golden State Warriors e da New York Liberty Sabrina Ionescu Star, não terá uma revanche de 3 pontos quando o melhor da NBA se encontrar em São Francisco neste fim de semana. Nenhum dos jogadores estava interessado em jogar o mesmo evento novamente. Em vez disso, eles queriam incluir outro jogador masculino e feminino: Klay Thompson e Caitlin Clark.

Clark, no entanto, se recusou a participar e emitiu uma declaração em janeiro através de sua agência dizendo que “ele quer que seu primeiro concurso de 3 pontos esteja no WNBA All-Star em Indianapolis neste verão”.

Mesmo após um último esforço da NBA nesta semana para convencer Curry e Ionescu de que eles mantêm a vingança 1 a 1, não foi possível alcançar um acordo.

Curry e Ionescu enfrentaram Indianápolis no ano passado, com os dois jogadores atirando na linha de 3 pontos da NBA de 23 pés, 9 polegadas. Curry venceu por uma pontuação de 29-26.

Ambos os jogadores disseram antes do evento no ano passado que venceu, o perdedor gostaria de uma revanche. Ionscu, que comparecerá neste fim de semana, disse Na semana passada para os EUA hoje Ele receberia uma revanche se fosse solicitado a participar.

“Se este ano ou no futuro acontecer, nós dois temos muito basquete, então definitivamente chegaremos a algum momento”. Ionscu disse. “É uma espécie de tuberculose nisso. Mas estou animado para chegar à baía. Obviamente, estou da baía, então toda a minha família está muito animada por poder me ver e me receber em casa”.

Como os Warriors organizarão o NBA All-Star Weekend este ano e Ionescu é de Walnut Creek, Califórnia, é uma surpresa que algo não possa ser resolvido em tê-los entre os eventos excelentes no Chase Center neste fim de semana.