A Austrália tem dois gols desde o final do segundo turno do Sri Lanka no segundo teste no sábado, e os anfitriões estão em 211-8 em tocos no terceiro dia em Galle. Com o Sri Lanka liderando apenas 54 corridas, o site de Steve Smith ficará feliz em lavar o rabo no domingo e selar as 2: 0. Angelo Mathews foi o Lanki Lanki Lanka do Link, mantendo as coisas juntas quando os postigos caíram no outro lado. Mas apenas 15 minutos antes do final do jogo, ele rolou Nathan Lyon direto para uma perna quadrada, onde Beau Webster teve uma chance acentuada.

Konik Warhorse, de 37 anos, cavou profundamente em meio século, mas o Sri Lanka precisava de uma maratona, não um 76 bem compilado.

Mathews fica na mira, com apenas um cinquenta nas últimas oito rodadas.

Antes deste teste, os seletores explicaram isso – a menos que ele tenha começado a arrancar grandes corridas, seu lugar na próxima série do Campeonato do Mundo não foi estabelecida.

Sua sexta parceria com Kusal Mendis vale 70 corridas foi uma linha de vida do Sri Lanka, impedindo a implosão innniting e garantindo que o jogo estivesse o quarto dia.

Prabath Jayasuriya disse que o Sri Lanka “ainda não está saindo disso”.

“Kusal Mendis ainda está lá e ele piscou bem – e se ele puder nos dar uma vantagem decente, podemos pressioná -los”, disse ele.

“Não será fácil piscar no quarto turno”.

“ Merda eles ”

Houve um momento incomum durante a sessão da tarde, quando a entrega de Lyon correu para o lado das pernas.

O capacete cortado colocou atrás do Folckeepker para o campo do campo próximo e causou uma punição automática por cinco vezes uma punição pelo Sri Lanka, um bônus raro em uma partida em que era difícil correr.

Com uma pitoresca galeria, fornecendo uma posição natural, centenas de fãs australianos acreditavam em aterros históricos para aproveitar a apresentação do seu lado.

Os fãs comemoraram quando Lyon, fora de Spin, tornou -se o terceiro australiano que venceu 550 testes de teste, juntando -se à exaltada companhia de Shane Warne (708) e Glenna McGrath (563).

Lyon foi bem apoiado por Matthew Kuhnemann, dividindo sete gols entre eles.

Antes, Alex Carey se tornou o principal artista com o desenvolvimento de 156, o melhor bate, com 15 fronteiras e duas seis.

Enquanto Smith (131) também levou mais cem – sua segunda série – Carey fez o piscar parecer fácil.

Com o Sri Lanka nas cordas e na Austrália, eles se prepararam para um golpe nocaute, o quarto dia promete um drama alto.

Kuhnemann disse que a Austrália ainda estava diante de uma busca “não fácil”.

“Tudo o que eles montaram, será difícil”, disse ele.

“Muito mudará no quarto dia e mal podemos esperar para derrubá -los, obter tudo o que é necessário e terminar a série”.

Os visitantes já colocaram o troféu Warne-Mula fora do alcance do Sri Lanka, após o primeiro teste, vencendo uma vantagem inesperada por 1 a 0 com uma vitória esmagadora.

São entradas e humilhação 242-urbana são a pior derrota do Sri Lanka na história do teste.

