Segurança dos Buccaneers, Jordan Whitehead, ferido em acidente de carro e colocado na lista NFI, diz o relatório

O safety do Tampa Bay Buccaneers, Jordan Whitehead, se envolveu em um acidente de carro no sábado e sofreu lesões significativas o suficiente para o time colocá-lo na lista de lesionados não relacionados ao futebol, de acordo com o Tampa Bay Times. Este relatório observa que White está bem no geral, mas não se espera que retorne nesta temporada.

Em um comunicado divulgado no sábado À tarde, os Bucs destacam que o acidente ocorreu quando Whitehead se dirigia às instalações da equipa.

“Jordan Whitehead se envolveu em um acidente de carro esta manhã enquanto se dirigia para nossas instalações de treino”, dizia o comunicado. “Devido às lesões sofridas no acidente, ele não jogará o jogo de domingo contra o New Orleans Saints e foi colocado na lista de reservas/lesões não relacionadas ao futebol (NFI).”

Whitehead, 27 anos, está no meio de sua segunda passagem pelos Buccaneers. O veterano foi selecionado inicialmente pela organização na quarta rodada do Mundial 2018. Draft da NFL fora de Pittsburgh. Jogou quatro temporadas na franquia e fez parte do quadro técnico do clube. Super Bowl Campeonato LV em 2020. Na primavera de 2022, ele assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 14,5 milhões para ingressar no New York Jets. Depois de fechar o negócio, ele voltou a Tampa Bay na última offseason.

Whitehead disputou 12 jogos pelos Bucs nesta temporada e havia acabado de retornar a campo na semana 17 após perder tempo devido a uma lesão no peito. No total, ele totalizou 79 tackles e três passes desviados.

Quanto ao final da temporada dos Buccaneers, a perda de Whitehead deixa a secundária ainda mais carente. O clube já havia descartado o safety Antoine Winfield Jr e o cornerback Jamel Dean para o confronto crucial da semana 18 contra o New Orleans Saints.

Se Tampa Bay conseguir derrotar o Saints no domingo, eles conquistarão o título da divisão Sul da NFC e garantirão sua passagem para os playoffs.