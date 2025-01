Sei cose che daranno forma al basket professionistico femminile nell’anno cruciale del 2025

Tutto è iniziato il giorno dopo che i New York Liberty hanno vinto il loro primo campionato WNBA.

Poi, con una mossa prevista, la Women’s National Basketball Players Association ha rinunciato al contratto collettivo con due anni di anticipo. In un periodo di crescita senza precedenti e di potere da star innescato dai debuttanti Caitlin Clark e Angel Reese nel 2024, si pone le basi per trattative affascinanti che potrebbero determinare la direzione futura della lega.

Nel giro di poche settimane, più della metà delle squadre del campionato erano alla ricerca di nuovi allenatori.

All’inizio di dicembre, i Golden State Valkyries, la prima nuova squadra della WNBA dal 2008, hanno tenuto il loro progetto di espansione.

E alla fine di questo mese, un nuovo campionato 3×3 con stelle WNBA di alto profilo e sostenuto da fondi di prim’ordine darà il via a un esperimento offseason da non perdere.

Tutto ciò significa che è stata una offseason selvaggia per il basket professionistico femminile e le cose qui non miglioreranno molto fino al 2025.

Kendra Andrews, Kevin Pelton, Alexa Philippou e Michael Voepel di ESPN esaminano cosa riserva il nuovo anno per il calcio professionistico femminile.

Cosa dovremmo aspettarci dalla free agency della WNBA?

Dopo il movimento senza precedenti di giocatori nella free agency della WNBA negli ultimi due anni, il mercato commerciale può fare di più per cambiare le sorti delle squadre rispetto alla free agency quest’anno.

Molti dei migliori potenziali free agent, tra cui Breanna Stewart dei New York Liberty, Alyssa Thomas dei Connecticut Sun, Kelsey Plum dei Las Vegas Aces, Satou Saballa dei Dallas Wings e Kelsey Mitchell degli Indiana Fever, hanno diritto a ricevere la designazione iniziale dalle loro squadre prima, prima che i giocatori possano iniziare a negoziare un nuovo contratto a partire dal 21 gennaio. Ciò significherebbe che questi giocatori potrebbero cambiare squadra solo tramite scambio.

Aggiungete la richiesta commerciale di Jewell Loyd dal Seattle Storm e il mercato è maturo per accordi commerciali mentre le squadre si preparano per il 2026, quando quasi tutti i giocatori di punta della WNBA avranno la possibilità di diventare agenti liberi e trarre vantaggio da uno scatto di crescita previsto. tetto salariale.

Anche se potremmo non vedere una mossa che cambi la lega come Stewart che lascia lo Storm per New York nel 2023, la libera agenzia potrebbe comunque avere un impatto sulla caccia al titolo. L’anno scorso, i Minnesota Lynx volarono sotto il radar quando ingaggiarono le titolari Alanna Smith e Courtney Williams per aiutare i Lynx a spazzare via la Liberty nelle finali WNBA.

Cerca agenti liberi senza restrizioni che potrebbero espandere allo stesso modo il talento delle star, tra cui l’attaccante dei Wings Natasha Howard, il duo degli assi Alysha Clark e Tiffany Hayes e Gabby Williams degli Storm. — Pelton

Breanna Stewart e Napheesa Collier, che hanno guidato le loro squadre alle finali WNBA in ottobre, hanno co-fondato Unrivaled, che inizierà la sua prima stagione il 17 gennaio. Foto AP/Pamela Smith

Un’apertura di stagione imbattibile

Quando Unrivaled darà il via il 17 gennaio a Miami, segnerà l’inizio di un nuovo spazio nel basket femminile.

Fondata dai giocatori WNBA Stewart e Napheesa Collier, la lega 3×3 offre ai giocatori un’alternativa nazionale al giocare all’estero durante la offseason W. Questa non è la prima opzione offseason negli Stati Uniti, ma il calibro dei giocatori che partecipano – e il compenso che ricevono – distingue questo campionato.

Secondo Unrivaled, le 36 donne che compongono le sei squadre ricevono stipendi a sei cifre e ricevono equità nelle loro squadre.

Sabrina Ionescu, Angel Reese, Brittney Griner e Chelsea Gray sono tra alcuni dei giocatori più importanti nei roster di questa stagione, con Cameron Brink impegnato a giocare l’anno prossimo.

Unrivaled ha ricevuto numerosi investimenti di alto profilo da figure sportive di spicco, tra cui la stella dell’NBA Giannis Antetokounmpo, la medaglia d’oro Michael Phelps, l’allenatore di basket femminile della Carolina del Sud Dawn Staley e la stella dell’USC JuJu Watkins. La lega ha anche una partnership pluriennale con Turner, che trasmetterà le partite.

Giocate venerdì, sabato e lunedì per due mesi, le partite si giocheranno su un campo intero di 70 x 50 piedi. La stagione ha un programma dopo ogni turno, dopo il quale le prime quattro squadre avanzano ai playoff. — Andrews

Espansione e lancio di Golden State Valkyries

Per la prima volta dall’Atlanta Dream del 2008, la WNBA farà debuttare una nuova squadra di espansione questa primavera: i Golden State Valkyries. La franchigia, guidata dal GM Ohemaa Nyanin e dall’allenatore Natalie Nakase, ha mosso i primi passi per costruire il suo roster inaugurale nel draft di espansione il mese scorso. Le loro 11 selezioni includevano sette giocatori internazionali, i veterani della WNBA Monique Billings e Kayla Thornton, oltre alla favorita del secondo anno Kate Martin.

Ma non sorprenderti se Golden State farà un grande passo avanti nella free agency questo mese. Il proprietario Joe Lacob ha adottato con i Valkyries lo stesso obiettivo che aveva quando acquistò per la prima volta i Warriors: vincere un campionato entro cinque anni. Per fare ciò, l’organizzazione deve attrarre i migliori talenti e l’investimento nella proprietà è stato evidente con i Valkyries che giocavano al Chase Center e si allenavano nell’ex centro di pratica dei Warriors a Oakland.

Le Valkyries della Western Conference ospiteranno la prima partita in casa il 16 maggio contro i Los Angeles Sparks. La lega avrà 13 squadre fino al 2026, quando verranno lanciate le squadre Toronto Tempo e Portland WNBA (il progetto di espansione per quelle franchigie dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno). Si prevede che la lega aggiungerà una sedicesima franchigia entro il 2028. — Filippo

Sette nuovi allenatori WNBA avranno un impatto sul campionato

Ci sono stati molti modelli diversi di assunzione per gli allenatori WNBA negli ultimi tre decenni. Ma questa offseason presenta forse il gruppo più eclettico. Rappresentano un’ampia varietà di background, un’altra indicazione di come la WNBA sta espandendo la sua presenza.

Tornando all’Indiana Fever, Stephanie White è l’allenatore più esperto della WNBA in una nuova posizione quest’anno. In precedenza ha guidato quella serie di vittorie consecutive dal 2015 al 2016, poi ha trascorso cinque anni ad allenare il basket universitario femminile a Vanderbilt e due anni con il Connecticut Sun. Nessuno degli altri assunti in questa offseason è stato prima allenatore della WNBA.

Karl Smesko lasciò la costa del Golfo della Florida per Atlanta e Lynne Roberts lasciò lo Utah per Los Angeles. Altri allenatori sono passati dal college alla WNBA, ma i tempi per questi due – dopo aver già iniziato la stagione universitaria – erano eccezionali. La sicurezza del lavoro e gli stipendi di molti allenatori universitari sono stati a lungo considerati ostacoli alle squadre WNBA che cercavano di attirarli. Ma il gioco professionistico è diventato più attraente di quanto lo fosse una volta poiché il gioco universitario – con l’avvento del NIL e del portale di trasferimento – è diventato più impegnativo per alcuni.

Natalie Nakase di Golden State, Tyler Marsh di Chicago Sky e Chris Koclanes di Dallas Wings: erano tutti assistenti allenatori di successo della WNBA. Nakase e Marsh hanno vinto due titoli a Las Vegas con l’allenatore Becky Hammon. Koclanes è stato assistente di Curt Miller nel Connecticut e a Los Angeles e ora lavorerà a Dallas per Miller, che è il direttore generale del Wings. Koclanes ha qualcosa in comune con Smesko e Roberts: recentemente è stato assistente femminile dell’USC e ha lasciato i Trojans a metà stagione.

Rachid Meziane del Connecticut: questo è il suo primo lavoro negli Stati Uniti e la prima volta che un allenatore europeo viene assunto per assumere la guida di una squadra WNBA. L’ex allenatore di Chicago James Wade è un americano che aveva anche la cittadinanza francese e ha allenato principalmente in Europa prima di arrivare alla WNBA. Emre Vatansever della Turchia ha sostituito temporaneamente quando Wade ha lasciato lo Sky durante la stagione 2023 per andare agli NBA Raptors. Ma Meziane è originaria della Francia, è stata allenatrice professionista di lunga data in Francia e ha guidato la squadra nazionale femminile belga. Proviene da una piscina a cui nessuno si è connesso prima.

Sydney Johnson: I Washington Mystics hanno assunto Johnson e il loro nuovo GM (l’ex giocatore della WNBA Jamila Wideman) allo stesso tempo invece di portare a bordo un GM per aiutare con l’assunzione dell’allenatore. Johnson ha trascorso la scorsa stagione come assistente della WNBA a Chicago e ha anche allenato le squadre di basket 3×3 degli Stati Uniti. Ma la maggior parte della sua esperienza da allenatore è nel college maschile, inclusi otto anni come capo allenatore al Fairfield e quattro anni al Princeton. — Voepel

giocare 2:37 Come potrebbe Paige Bueckers adattarsi ai Dallas Wings? Andraya Carter e Carolyn Peck discutono di come Paige Bueckers potrebbe avere un impatto sui Dallas Wings se venisse selezionata come numero 1 assoluto nel Draft WNBA 2025.

Modifiche al programma WNBA e ai playoff

La WNBA passerà a una stagione regolare di 44 partite nel 2025, rispetto alle 40 delle ultime due stagioni. Nonostante questo aumento, il passaggio ai viaggi charter a tempo pieno lo scorso anno ha reso il programma meno impegnativo per i giocatori, e quest’anno non c’è nessun grande evento internazionale (Olimpiadi o Coppa del Mondo femminile FIBA). Vedremo come si svolgerà il programma di 44 partite che si aprirà il 16 maggio quando entrerà in gioco uno di questi eventi.

La lega sta inoltre espandendo il formato dei playoff per includere le finali WNBA, dal meglio dei cinque (un’impostazione dal 2005) al meglio dei sette. La nuova serie avrà una struttura 2-2-1-1-1; il seme più alto ospiterebbe i Giochi 1, 2, 5 e 7 e il suo avversario ospiterebbe i Giochi 3, 4 e 6.

Cambia anche il formato del primo turno al meglio delle tre, che garantisce a tutte le squadre la partita in casa. Il nuovo programma 1-1-1 cambia dalla configurazione più recente in cui le prime due partite sono state giocate in casa alla testa di serie più alta. La nuova configurazione prevede più viaggi, ma offre a ciascuna squadra una ricompensa per aver completato la postseason. — Voepel

league, i giocatori stanno lavorando a un nuovo CBA

Poco dopo la fine delle finali della WNBA, la WNBPA ha annunciato ciò che la maggior parte del gioco si aspettava: il sindacato avrebbe rinunciato al suo attuale contratto collettivo con due anni di anticipo. L’accordo sarebbe dovuto scadere nel 2027, ma ora rimarrà in vigore solo fino al 2025.

L’attuale CBA è stato considerato un enorme passo nella giusta direzione per la lega e i giocatori quando è stato firmato nel gennaio 2020. Ma ciò accadeva prima di quest’era di crescita senza precedenti per la WNBA e il basket femminile, evidenziata la scorsa stagione da numeri storici di presenze. Ascolti televisivi e un accordo new media da 2,2 miliardi di dollari.

Cosa può preparare la prossima CBA? “Ogni volta che ci sono ulteriori trattative, non ci stiamo muovendo verso qualcosa di innovativo o rivoluzionario”, ha detto a ESPN quest’estate il direttore esecutivo della WNBPA Terri Jackson. “Stiamo lottando per la trasformazione.” Nel loro annuncio di rinuncia, i giocatori hanno specificamente menzionato la lotta per “un modello di business basato sull’equità che rifletta il loro vero valore, compresi salari più alti, migliori condizioni di lavoro professionale, maggiori benefici sanitari e gli investimenti critici necessari per la crescita a lungo termine”.

La Lega e l’Autorità Palestinese hanno annunciato a dicembre di essersi incontrate per “colloqui preliminari” e di aver avuto un “dialogo costruttivo”. Le due parti cercheranno di raggiungere un accordo quest’anno, ben prima dell’inizio della stagione 2026, ma fonti hanno detto a Chiney Ogwumike di ESPN in ottobre che i giocatori sono pronti a negoziare tutto il tempo necessario, anche se ciò significa un’interruzione del lavoro. — Filippo