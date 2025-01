Seis coisas que Solo Sikoa pode fazer quando retornar ao WWE SmackDown

Apenas Sikoa emergiu como uma das principais estrelas de singles da WWE em 2024 com seu novo Bloodline.

Solo Sikoa deixou de ser um Enforcer para se tornar uma das principais estrelas de singles da WWE em 2024. Logo após a WrestleMania XL, Solo assumiu as rédeas da Bloodline e formou seu próprio grupo dominante, composto por Tama Tonga, Tonga Loa e Jacob Fatu. Isso deu início ao seu reinado de terror e domínio na empresa que os viu aniquilar nomes como Kevin Owens, Paul Heyman, Cody Rhodes e muitos outros.

No entanto, depois de sua passagem dominante na WWE por quase um ano, Solo Sikoa perdeu sua posição como Tribal Chief quando perdeu para Roman Reigns no Tribal Match que aconteceu na estreia do RAW na Netflix. Com Sikoa pronto para retornar ao SmackDown após a derrota, aqui estão seis coisas que podemos esperar dele:

6. Reconheça os reinados romanos

Quando Roman Reigns entrou em um hiato após a WrestleMania XL, Solo Sikoa tirou Ula-Fala e The Bloodline dele à força. No entanto, depois de perder o Tribal Match no episódio de estreia do RAW na Netflix, Solo Sikoa poderia inclinar a cabeça para Reigns e finalmente reconhecê-lo como o verdadeiro Tribal Chief após seu retorno ao SmackDown esta semana.

5. Lute com uma nova facção do SmackDown

O retorno de Solo Sikoa ao SmackDown poderia fazer com que ele e sua linhagem avançassem em suas carreiras e deixassem Roman Reigns e The OG Bloodline no espelho retrovisor. Como Solo possivelmente sairia para entregar seus próximos planos após a Batalha Tribal, o ex-Chefe Tribal e seu clã poderiam ser interrompidos pelo demoníaco Wyatt Sicks.

Tio Howdy e seus companheiros foram anunciados como as últimas adições ao elenco do SmackDown como parte da janela de transferência. Portanto, poderia ser um grande primeiro passo para eles lutarem contra aqueles homens que dominaram as noites de sexta-feira durante a maior parte do ano passado.

4. Entre no Royal Rumble

Apenas Sikoa retornará ao Friday Night SmackDown após uma das maiores derrotas de sua carreira na WWE. Para recuperar seu ímpeto como estrela de primeira linha na marca azul, Solo poderia se declarar para o Royal Rumble masculino de 2025, que também inclui Roman Reigns. Sikoa poderia vingar sua derrota na partida tentando eliminar Reigns da partida e avançar para o evento principal, possivelmente vencendo a partida Rumble.

3. Fortalecer a linhagem

A linhagem pode ter sido abalada após a derrota de Solo Sikoa na Batalha Tribal. No entanto, o líder pode ter outro plano para fortalecer ainda mais a sua facção, trazendo novos membros para aumentar o seu número. Isso poderia fazer com que Solo trouxesse Hikuleo ou Lance Anoa’i e os tornasse parte de seu estábulo para mais uma vez ascender como uma unidade dominante.

2. Luta pelo título da WWE

Embora Solo Sikoa possa ter perdido o sagrado ‘Ula-Fala’ para Roman Reigns, ele ainda pode disputar o prêmio principal do entretenimento esportivo mais uma vez. Sikoa emergiu como um desafiante credível ao título da WWE no ano passado e pode mais uma vez anunciar as suas intenções de se tornar campeão da WWE após o seu regresso ao SmackDown esta semana. Ele também derrotou o campeão da WWE Cody Rhodes no ano passado.

1. Expulsar membros da nova linhagem

Apenas Sikoa conseguiu criar um momento chocante após o seu regresso ao WWE SmackDown esta semana. Possivelmente decepcionado com os membros de sua linhagem, Tama Tonga e Jacob Fatu, por não serem capazes de ajudá-lo a alcançar a vitória no Combate Tribal, Solo pode tomar uma atitude ousada. Isso poderia levá-lo a dissolver The Bloodline ou expulsar qualquer um dos membros da facção para iniciar um novo capítulo em sua carreira na WWE.

