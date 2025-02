Seis divisões de jogos da NBA que podem alterar o destino da corrida de seu time: Jimmy Butler, Luka Dončić, mais

Em menos de dois meses, estaremos olhando NBA Basquete dos playoffs. Isso significa que veremos equipes com um novo senso de propósito fora do resto das estrelas, a maioria delas tem cerca de 30 jogos na temporada regular. Embora as melhores sementes em cada conferência pareçam bastante seguras, ainda há muito o que fazer em quase qualquer outro lugar.

Então, como uma equipe vai para uma corrida tardia? Em geral, envolve um ou dois jogadores que acendem e disparam, e é isso que estamos vendo aqui, pensando sobre quais jogadores têm o potencial de alterar a fortuna de sua equipe e da liga em geral. Aqui estão seis trocadores de jogo que tiveram temporadas atípicas por um motivo ou outro e podem ter um impacto significativo durante a seção da NBA.

Bem, duh. Quando ele está saudável, Dončić é pelo menos um dos cinco melhores jogadores da NBA. Com o Lakers apenas dois jogos no número 3 da coluna de perda de sementes na West Conference, Dončić tem o potencial de criar uma mudança sísmica antes do início dos playoffs. Deitada no quarto ou quinto lugar significaria um confronto da segunda rodada com trovões da cidade de Oklahoma melhor semeado, mas se Dončić puder ajudar a aumentar os Lakers para a segunda ou terceira semente, eles não teriam que enfrentar o Juggernaut OKC até que o finais da conferência.

Há um mês, quem imaginaria que estaríamos conversando sobre o Lakers como uma conferência para a final? Mas isso foi significativo para Dončić e tem a oportunidade de fazer algumas ondas sérias nos últimos 29 jogos da temporada regular.

De acordo com Draymond Green, a adição de Butler significa que Os Warriors ganharão o campeonato da NBA. Observadores menos tendenciosos não estão prontos para chegar tão longe, mas não se pode negar que Butler eleva muito o teto do Golden State quando a temporada termina. Em quatro jogos, o Warriors funcionou bem com o trio de Butler, Stephen Curry e Draymond Green na quadra, mas está realmente na segunda unidade onde Butler está fazendo uma grande diferença.

O alinhamento de Butler, verde, Brandin Podziemski, Buddy Hield e Quinten Post dominaram absolutamente (no tamanho da amostra extremamente pequena de 14 minutos), com uma média de 121 pontos por 100 posses, enquanto permitirá apenas 107. É fácil ver por que, a partir do Alinhamento Você tem um artilheiro (Butler), três criadores de jogos (Butler, Green, Podziemski) e dois excelentes espaçadores de piso (Hield e Mail). Defensivamente, Butler e Green na quadra ao mesmo tempo são suficientes para frustrar os oponentes ao ponto de submissão.

Até agora, Butler fez exatamente o que os guerreiros precisam fazer. Ele teve uma média de 21 pontos (em comparação com os 17 que ele estava apresentando em Miami antes da troca) e fez 40 lances livres em quatro jogos. Antes da incorporação de Butler, o Golden State tinha apenas um jogador (Jonathan Kumina) com média cinco Tentativas de chute livre. Tudo isso levou a uma qualificação líquida mais 10 para Warriors nos quatro jogos de Butler.

Antes de Butler 111.8 112.2 -0.4 Com Butler 116.4 106.7 +9.7

Os Warriors estão atualmente no décimo lugar no oeste, com o mesmo recorde que o número 9 de Sacramento Kings. É certamente concebível que o Golden State possa correr para sair do torneio de jogo, o que assustaria qualquer oponente em potencial, e isso dependerá em grande parte do quão bem Butler toca na seção.

Apesar de tudo o que vimos na quadra, o Philadelphia 76ers, com um carneiro saudável, Tyrese Maxey e Paul George, seria um oponente anormal da primeira rodada para uma semente nº 1 ou 2. O problema da Filadélfia é que eles realmente precisam chegar pela primeira vez na pós -temporada.

Com uma sequência de cinco jogos perdidos no intervalo, o 76ers tem o mesmo recorde que o Nets No. 12 do Brooklyn e é um jogo do número 10 de Chicago Bulls na coluna de perdas. Se eles vão correr em direção à corrida do jogo (o número 6 parece estar fora de alcance neste momento), tudo dependerá do grande amigo.

Depois de perder 15 jogos consecutivos desde o início de janeiro até o início de fevereiro, a Embiid jogou em quatro dos últimos seis dos Sixers. Embora o recorde não seja muito encorajador (1-3), ele jogou bem com médias de 26,5 pontos, 10,5 rebotes e 6,5 assistências. Para a temporada, a Filadélfia está ultrapassando os oponentes de 2,4 pontos por 100 posses com Embiid, Maxey e George no chão. Esse não é o gigante que pensou que seria, mas dá aos Sixers uma chance muito melhor de vencer do que quando um ou mais desse trio está fora.

Os 76ers são conquistados o título nesta temporada? Provavelmente não. Eles poderiam correr e se tornar um sorteio de playmare nos playoffs? Isso depende principalmente de quão bom e com que frequência o Embiid é capaz de tocar.

O Thunder era possivelmente o melhor time da NBA, mesmo sem Holmgren, mas com ele eles podem não apenas se distanciar de qualquer competição da Conferência Oeste, mas também podem disparar muito melhor contra qualquer um dos seus possíveis oponentes finais do Oriente.

Holmgren teve um tremendo começo nesta temporada, mas ficou fora por quase três meses com uma fratura na pelve. Embora ele tenha mostrado um pouco de óxido na asa ofensiva em seu retorno, não se pode negar que Holmgren levanta o teto do trovão, devido em grande parte ao seu impacto defensivo.

Holmgren é 115.3 98.7 +16.7 Holmgren fora 117.3 104.9 +12.4

Como você pode ver na mesa, Holmgren carrega o trovão de uma grande equipe defensiva para uma praticamente impenetrável. É um dos melhores protetores da RIM da liga, com média de quase três bloqueios por jogo nesta temporada e aterrissando no percentil 76 para defender os tiros na cesta, de acordo com a Synergy Sports.

O Thunder tem o oeste trancado, mas eles estão em uma corrida importante com o Cleveland Cavaliers para o melhor recorde da liga, o que lhes daria uma vantagem no tribunal em qualquer possível confronto final. No trecho final e na pós -temporada, Holmgren tem a capacidade de equilibrar a fortuna dos títulos, bem como qualquer jogador da liga.

Não é de surpreender que a sequência de oito jogos de pepitas antes do intervalo coincidisse com um aquecedor absoluto de Jamal Murray. O guarda veterano, que não se procurou por grande parte desta temporada, teve uma média de 26 pontos e sete assistências durante a sequência de Burn 54/38/93, divisões de tiro, pontuadas por uma obra -prima de 55 contra os Blazers no jogo final antes do intervalo. Denver colocou um absurdo 137 pontos por 100 posses com Murray no chão durante os últimos oito jogos.

O guarda dinâmico tem um duplo propósito, como o parceiro de coleção e o rolo para Nikola Jokic e o motor ofensivo quando o MVP de três vezes se sente. Para a temporada, o Nuggets apresentou 103,5 pontos por 100 posses com Jokić no banco, mas nos últimos oito jogos melhorou para 112, em parte graças ao jogo de Murray.

Todos nós vimos Murray agir nos playoffs, mas teremos que manter esse tipo de jogo durante o restante da temporada regular se os Nuggets garantirão uma semente dos três primeiros, o que evitaria um possível confronto com OKC nas finais das finais da A Conferência Oeste. Em Victorias, Murray tem uma média de 22,5 pontos em 48% dos tiros. Nas perdas, isso cai para 18,6 pontos em 45% de chutes. Com Jokić, uma força tão consistente, as pepitas costumam ir quando Murray está indo.

Eu sei o que você está pensando … Kyle Kuzma não foi um dos jogadores ofensivos menos eficientes em toda a liga nesta temporada com o Wizards? Por que sim, foi. Foi classificado como o 16 ponto de posse, de acordo com a Synergy Sports, e tinha, com muito o bolo mais baixo (estimativa de impacto do jogador) de qualquer pessoa com uma taxa de uso de 25% ou mais, pela NBA.com. Em inglês simples, o garoto contribuiu diretamente.

Mas não demorou muito tempo desde que Kuzma encontrou sucesso como jogador de interpretação de um time do campeonato do Lakers que disse a LeBron James e Anthony Davis. O Bucks, que mudou o ícone da franquia e o bom tipo de Khris Middleton em busca de um número 3 mais consistente com Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, espero que Kuzma possa retornar às espécies de basquete chocante que ele mostrou nesse campeonato naquele que Campeonato naquele campeonato de corrida.

Ainda não temos evidências disso porque Kuzma e Antetokounmppo ainda não tomaram o chão, mas os dólares têm uma classificação líquida de * Notas de controle * menos-20.3 (!) Quando Lillard e Kuzma compartilham o tribunal.

Portanto, a esperança é que, uma vez que Antenotokounmppo retorne ao alinhamento, Kuzma pode se preocupar menos com a pontuação e mais fazendo todas as pequenas coisas que poderiam ajudar os bits a correr na Conferência Leste. Como está, eles estão a uma distância surpreendente da semente nº 4, o que lhes daria vantagem no tribunal doméstico na primeira rodada. Se eles vencem, presumivelmente avançariam para enfrentar os Cavs, que são incríveis, mas você nunca pode contar uma equipe com Giannis e me dar … e talvez Kuz?

O Antetokounmpo está colocando outra temporada de calibre MVP, com a média dos melhores 31,8 pontos por jogo por jogo. Lillard está reunindo um ano incrível, com média de 25,8 pontos e 7,5 assistências nas divisões 45/38/92. Kuzma tem uma oportunidade real de intervir e ajudar Milwaukee a terminar para terminar a temporada regular.

Pelo contrário, eles poderiam continuar com seus 47% do gol de campo e os Bucks perderão mais do que nunca no momento dos playoffs.