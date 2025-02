Seis gerentes mais rápidos para registrar cinco derrotas na casa da Premier League

O atual treinador Ruben Amorim também está nesta lista.

A história do Manchester United testemunhou muitos gerentes ao longo das décadas. Alguns estabeleceram e criaram novos álbuns e inspiram o clube aos troféus, enquanto outros não tiveram sucesso. Mas o United como clube tem sido muito bem -sucedido e é um dos melhores clubes do mundo.

Muitos gerentes receberam a oportunidade de treinar, enquanto outros fracassaram que alguns selaram sua autoridade e criaram novos registros. Demos uma olhada nos seis gerentes mais rapidamente para registrar cinco derrotas na casa da Premier League.

6. Alex Ferguson: 88 jogos

Adicionar a palavra ‘mais rápido’ quando Alex Ferguson sofreu cinco derrotas na casa da Premier League não fará justiça. Ele levou tempo suficiente para registrar cinco derrotas como treinador -chefe. Foi um dos melhores gerentes que o clube viu. Desde que ele anunciou sua partida do clube, eles ainda estão lutando para afirmar o domínio da liga.

5. Ole Gunnar Solskjær: 31 jogos

Solskjaer foi nomeado gerente interino do Manchester United no final de 2018, substituindo José Mourinho pelo restante da campanha de 2018-19. Depois de vencer 14 de seus 19 jogos como gerente, Solskjær concordou com um contrato de três anos em 28 de março de 2019, para se tornar o gerente permanente do Manchester United. Sob sua liderança, o United foi um dos times de futebol mais agradáveis ​​da liga para ver.

No entanto, o período norueguês ocorreu em breve desde que o United escolheu cortar os laços com seu ex -jogador devido a uma repentina diminuição no desempenho. Solskjær está localizado em quinto lugar entre os gerentes do United, com cinco derrotas nas perdas mais rápidas.

4. Louis van Gaal: 30 jogos

Louis van Gaal teve um curto período no Manchester United, onde conseguiu ganhar uma bebida antes de deixar a equipe. O holandês foi contratado em 2014 enquanto supervisionou o United por dois anos. Ele também teve dificuldade em transformar o Red Devils em um dos melhores clubes.

Em geral, ele teve um momento decepcionante como gerente do United, desde que foi demitido em 2016. O ex -técnico -chefe da Holanda ocupa o quarto lugar entre os gerentes do United com cinco derrotas na casa da Premier League mais rápida.

3. Erik Ten Hag: 28 jogos

Erik Ten Hag foi contratado como gerente do Manchester United em 2022. O United venceu a Copa da EFL e a FA Cup em temporadas consecutivas quando estava no clube. No entanto, o clube não teve melhorias na Premier League ou em qualquer torneio europeu.

Ele ainda tinha oportunidades de melhorar as perspectivas do clube, mas após várias decepções, o governo da equipe decidiu se despedir do holandês. Em 2024, o United o descartou após uma série de ações ruins. Ele ocupa o terceiro lugar entre os gerentes do United a sofrer cinco contratempos mais rápidos da Premier League.

2. David Moyes: 14 jogos

Dada a quantidade de excelência que Alex Ferguson trouxe para o clube e saiu como seu herói, sempre seria difícil acontecer.

David Moyes assumiu a posição de Ferguson como gerente do Manchester United em junho de 2013. No entanto, ele foi demitido logo após dez meses desde que a equipe estava no sétimo lugar da liga em abril de 2014 e não conseguiu chegar ao campeonato europeu. Antes de Ruben Amorim quebrar seu recorde, ele era o gerente mais rápido da história do United a se registrar cinco derrotas na Premier League.

1. Ruben Amorim: 7 jogos

Até agora, a nomeação de Ruben Amorim era vista como um desastre. O treinador português continua a adicionar registros indesejados ao seu nome. Sua derrota mais recente da liga contra o Crystal Palace viu o ex -treinador de esportes alcançar outro recorde vergonhoso. Tornou -se o gerente mais rápido do United na história do PL para registrar cinco derrotas em casa.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.