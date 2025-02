Estes são seis dos melhores Loreund em formatos do críquete internacional.

A história do críquete internacional está cheia de filhos. Embora possam não se destacar em cada jogo, o impacto de um SUV é frequentemente entendido pelo peso de suas estatísticas.

Todas as terras são cruciais para equilibrar um lado e fornecer essa vantagem aos seus capitães. A maioria deles começa como um bolero de todo o Terreno ou um Terrerano Batting e, em suas carreiras, desenvolve sua disciplina mais fraca.

Existem apenas algumas versões que conseguiram marcar mais de 6000 corridas e também levar mais de 600 postigos em suas corridas internacionais. Vamos vê -los.

Jogadores de críquete para levar mais de 600 postigos e marcar mais de 6000 corridas no International Cricket:

1. Shakib al Hasan – 14730 corridas, 712 postigos

Shakib Al Hasan é indiscutivelmente o melhor jogador de críquete de Bangladesh. Com 14730 corridas, ele é seu terceiro melhor goleador no críquete internacional e com 712 postigos, seu mais alto Wickt-Tomador.

Shakib estreou no cenário internacional em 2006 e rapidamente se tornou um membro regular da equipe. Ele permaneceu um jogador crucial de Bangladesh nos três formatos até o final de sua carreira. Registrado 14 séculos e 25 de cinco fortes.

2. Kapil Dev – 9031 corridas, 687 postigos

Aclamado como o melhor SUV da Índia, Kapil Dev se retirou com 9031 corridas a uma média de 27 e 687 postigos para uma média de 28. O ex -capitão da Índia alcançou nove séculos internacionais e reivindicou 25 lidros de cinco Wickt.

Kapil levou a Índia ao seu primeiro título global ao vencer a Copa do Mundo de 1983 na Inglaterra.

3. Shaun Pollock – 7386 corridas, 829 Wickts

O ex -jogador de Bolonha Shaun Pollock levou a maioria dos postigos para a África do Sul no críquete internacional, a maior quantidade no ODI de críquete e o segundo mais no críquete do julgamento. Ele pressionou 829 Wickts International (Pollock também jogou pela África XI e ICC World XI) a uma média de 23,73 com 21 cinco frases.

Além disso, Pollock era mais do que um batedor prático de ordem inferior, já que marcou 7386 corridas em uma média de 28 com trezentos.

4. Daniel Vettori – 6989 corridas, 705 Wickts

O ex -spinner de braço esquerdo Daniel Vettori é o segundo piloto mais alto da Nova Zelândia no críquete internacional, o mais alto do ODI de críquete e o terceiro mais alto do críquete do julgamento.

Vettori, que começou sozinho como jogador de boliche e depois desenvolveu suas habilidades de rebatidas, coletou 705 Wickts International, com 22 conjuntos de cinco wicket, e marcou 6989 corridas com seis séculos.

5. Ravindra Jadaja – 6653 corridas, 600 Wickts

Ravindra Jadaja fez um nome como possivelmente o melhor SUV de sua geração com performances constantes de uma partida com a bola em teste e ódio.

Ele é o último jogador de boliche indiano a atingir o número de 600 Wickts International, que inclui 17 conjuntos de cinco Wickt. O Hander esquerdo também acumulou 6653 corridas em uma média de 32, incluindo quatro toneladas.

6. Wasim Akram – 6615 corridas, 916 postigos

O lendário jogador de boliche rápido do Paquistão, Wasim Akram, é o maior portador do Paquistão no críquete internacional com 916 postigos, tomados em média 23,57 com 31 sets de cinco postigos.

A habilidade de rebatidas de Akram geralmente passa despercebida sob seu domínio de boliche. Akram obteve 6615 corridas com três séculos, incluindo um sensacional 257* vs. Zimbábue em 1996.

(Todas as estatísticas atualizadas até 7 de fevereiro de 2025)

