“Seleção estranha …” os fãs atacam em Gautam Gambhir por escolher Rana Rana em Arshdeep Singh em Ind vs Ban Choque

Harshit Rana fez seu ódio de estréia contra a Inglaterra no início deste mês.

A equipe indiana de críquete começou sua campanha no Troféu dos Campeões da ICC 2025 na quinta -feira em Dubai, quando enfrentaram Bangladesh no grupo A.

A Índia está chegando ao fim de uma vitória por 3 a 0 na série ODI sobre a Inglaterra em casa. A série também viu Pacer Harshit Rana fazer sua estréia em ODI.

Contra a Inglaterra, Rana coletou seis postigos em três ódio a uma média de 24,33 e uma economia de 6,95.

Rana foi preferido no XI inicial da Índia em seu encontro com troféus da Liga dos Campeões contra Bangladesh sobre Arshdeep Singh. Foram os fãs indianos que até criticaram a Gautam Gamble, treinador -chefe pelo “favoritismo” em relação a Rana, com quem ele trabalhou no Kolkata Knight Riders na última temporada indiana da Premier League.

Arshdeep disputou uma partida contra a Inglaterra e voltou com boas 2/33 figuras. O marinheiro do braço esquerdo de Punjab fazia parte da equipe provisória de 15 homens e foi promovido para desempenhar o papel que Jasprit Bumrah faz com a nova bola e a velha bola.

A ascensão de Rana tem sido íngreme, pois não fazia parte da equipe provisória e foi levada para a equipe como substituto para Bumrah. Agora, ele faz parte do XI da Índia no troféu dos Campeões, com Arshdeep no setor bancário.

Foi assim que os fãs reagiram ao time de sapos à frente de Arshdeep para a partida do Ind Vs Ban:

Eu não entendo nada disso. Shami é uma boa primeira mudança. Harshit também é um jogador de boliche. Por que não ter Arshdeep? Dá a você um PP e jogador apropriado. Estranho. – antigo (@ cskianian716) 20 de fevereiro de 2025

Harshit Rana jogando Trophy Champions antes de Siraj, Arshdeep ou mesmo Mikesh é realmente surpreendente e não é como se ele tivesse alguns discos. pic.twitter.com/iy9nuqvwkz – div🦁 (@div_yumm) 20 de fevereiro de 2025

Lembrete regular do fato de GG BKL não estrear na série Nova Zelândia, para que o KKR possa mantê -lo como um jogador limite e depois continuar jogando no BGT e agora em CT 👍🏻 – Kraken (@krak3nnnnn) 20 de fevereiro de 2025

Muito surpreso que Arshdeep não esteja começando, a Índia bancária em Shami e severa novamente com a nova bola? Boa sorte. – nikhil 🏏 (@criccrazyniks) 20 de fevereiro de 2025

Severa sobre Arshdeep o que diabos esse homem é influenciado? Eu realmente gosto de duras como jogador de boliche, mas ele rastreou muito rápido – Cheeku Fangirl (@cokeconnoiss3ur) 20 de fevereiro de 2025

Não é um alívio ruim de sapos, espero que isso aconteça muito bem, mas derrubar Arshdeep Singh para ele não estava certo. – Vipul 🇮🇳 (@vipul_espeaks) 20 de fevereiro de 2025

Equipes:

Bangladesh (Playing XI): Tanzid Hasan, Souumya Sarkar, Najmul Hossain Shanto (C), Towhid Hriday, Mohfiqur Rahim (W), Mehidy Hasan Miraz, Jaker Ali, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman

Índia (tocando XI): Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (W), Hardik Pandya, Axar Patel, Ravindra Jadja, Harshit Rana, Harshit Rana, Kuldeep Yadav,

