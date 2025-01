Seleção indiana para ICC Champions Trophy 2025: 5 maiores pontos de discussão

A Índia anunciou sua equipe ICC Champions Trophy 2025 em 18 de janeiro.

O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI), no sábado, 18 de janeiro de 2025, anunciou o elenco de 15 jogadores da Índia para a série ODI contra a Inglaterra e o próximo ICC Champions Trophy 2025 programado para ser realizado no Paquistão e Dubai a partir de 19 de fevereiro. . .

Os Homens de Azul jogarão uma série de três partidas do ODI contra a Inglaterra começando em 6 de fevereiro, antes de seguirem para Dubai para o ICC Champions Trophy 2025. A Índia começará sua campanha no Champions Trophy contra Bangladesh em 20 de fevereiro.

Embora os gigantes asiáticos tenham mantido o núcleo de sua equipe que chegou à final da Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023, eles também fizeram algumas mudanças para aumentar suas chances nas condições de Dubai.

Neste artigo, veremos os cinco principais pontos de discussão da equipe ICC Champions Trophy 2025 da Índia.

Cinco maiores pontos de discussão da Equipe Índia para o ICC Champions Trophy 2025:

1. Yashasvi Jaiswal recebe sua primeira convocação para o ODI

O jovem abridor indiano Yashasvi Jaiswal conquistou um lugar no time do Troféu dos Campeões após seu desempenho impressionante no teste de críquete em 2024. O canhoto começou a temporada em casa com sensacionais séculos duplos contra a Inglaterra e depois foi o artilheiro da Índia na fronteira. Troféu Gavaskar (BGT) 2024-25 com 391 corridas e uma média de 43.

No entanto, como Yashasvi Jaiswal abre, ele pode não encontrar uma vaga no XI, já que o capitão Rohit Sharma e o vice-capitão Shubman Gill continuarão abrindo.

2. KL Rahul incluído como goleiro

KL Rahul manteve sua posição como batedor guarda-postigos na equipe ODI. Rahul desempenhou um papel vital na corrida da Índia até os 50 na final da Copa do Mundo de 2023. Rahul provavelmente rebaterá no número 5 e será parceiro de Shreyas Iyer na ordem intermediária.

A Índia também nomeou Rishabh Pant na seleção como reserva de Rahul na competição. O guarda-postigo de Karnataka oferece versatilidade para rebater em qualquer lugar da escalação, o que seria útil em Dubai.

3. Jasprit Bumrah perderá os primeiros 2/3 jogos

Para grande alívio dos torcedores indianos, Jasprit Bumrah foi incluído na seleção indiana para o Troféu dos Campeões. No entanto, o velocista provavelmente perderá as duas ou três primeiras partidas, de acordo com o selecionador-chefe Ajit Agarkar.

Bumrah ficou de fora do segundo turno do Teste de Sydney do Border-Gavaskar Trophy (BGT) 2024-25 devido a uma lesão nas costas e, como resultado, não foi nomeado para a equipe ODI para a série da Inglaterra para permitir mais tempo de recuperação. A inclusão de Bumrah pode ser crucial se a Índia chegar às oitavas de final do torneio.

4. Shubman Gill continuará como vice-capitão

Apesar de sua má forma no BGT 2024-25, Shubman Gill manteve sua posição como vice-capitão da equipe ODI. Gill tem lutado para causar um impacto significativo nos ODIs desde seu duplo século contra a Nova Zelândia em 2023.

Sua inclusão como vice-capitão indica claramente que Yashasvi Jaiswal será o preferido para fazer parceria com Rohit como titular.

5. Não há lugar para Mohammed Siraj

Uma das maiores surpresas do elenco do Troféu dos Campeões da Índia é a exclusão de Mohammed Siraj. Siraj tem sido o marcapasso indiano em todos os formatos na ausência de Mohammed Shami e Jasprit Bumrah. Seu desempenho na Copa do Mundo de 50 anos na Índia foi crucial para a Índia chegar à final.

O capitão indiano Rohit Sharma esclareceu em coletiva de imprensa que o menor impacto de Siraj com a bola mais velha influenciou a decisão.

