Seleção masculina indiana derrota Sri Lanka e chega às semifinais

Assim como as mulheres, a seleção masculina indiana também enfrentará a África do Sul nas semifinais da Copa do Mundo Kho Kho 2025.

Um desempenho brilhante da equipe masculina foi liderado por Ramji Kashyap, Pratik Waikar e Aditya Ganpule, com a Índia marcando 58 pontos na Curva 1. Eles evitaram que os cingaleses marcassem um único ponto no Dream Runs, garantindo um bom começo. o jogo no final do primeiro turno. Os cingaleses trabalharam duro na curva 2, com Aniket Pote liderando o ataque, ao lado de Aditya Ganpule.

Ramji Kashyap juntou-se ao grupo da sua equipa pouco depois, mas os atacantes do Sri Lanka não foram menos. Eles garantiram que o time da casa não se acalmasse durante o segundo turno, prendendo os indianos em momentos cruciais do turno, mas isso não foi suficiente, pois a Índia já tinha uma vantagem substancial até então, dando-lhes uma plataforma sólida no início do jogo. corresponder. . Turno 3.

Na Curva 3, houve uma blitz de ataque da Índia. Siva Reddy, V Subramani e Wazir Pratik Waikar praticaram muito paraquedismo e mergulho com vara para manter a calma dos cingaleses. A responsabilidade recaiu sobre os cingaleses, mas eles não puderam assumir a minha liderança, já que o time da casa alcançou 100 pontos no final da terceira rodada, praticamente garantindo sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo Kho Kho de 2025.

Pabani Sabar juntou-se a Aniket Pote e Siva Reddy no primeiro lote do último turno da partida. Quando a partida terminou com o placar de 100 a 40, o time da casa garantiu com muita facilidade uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo Kho Kho 2025.

Índia derrota Bangladesh nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina de Kho Kho de 2024

Numa demonstração espetacular de habilidade e trabalho em equipe, a seleção feminina de kho kho garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2025 com uma vitória retumbante por 109 a 16 sobre Bangladesh. Liderada pela capitã Priyanka Ingle, a equipe mostrou seu domínio desde o primeiro turno, com os experientes jogadores Nasreen Shaikh e Priyanka Ingle dando o tom desde o início.

Os atuais campeões continuaram sua forma impressionante enquanto orquestravam um extraordinário Dream Run na curva 2, com o trio Ingle, Ashwini Shinde e Reshma Rathod mantendo a posse de bola por extraordinários 5 minutos e 36 segundos, adicionando 6 pontos cruciais à sua vantagem substancial.

A partida atingiu novos patamares na Curva 3, quando o espetacular salto de paraquedas de Reshma Rathod ajudou a Índia a alcançar seu quinto desempenho consecutivo de mais de 100 pontos no torneio. O domínio continuou até a curva final, onde a Índia executou outro impressionante Dream Run de três pontos para selar a vitória.

Bangladesh lutou para encontrar o ritmo durante a partida, conseguindo apenas quatro toques na curva 2, enquanto a defesa da Índia se mostrava impenetrável. A vitória convincente marca o tão esperado confronto semifinal marcado para sábado, 18 de janeiro, enquanto a Índia continua sua busca pela conquista do cobiçado troféu.

Leia aqui a reportagem completa do jogo da seleção feminina

combinar prêmios

Melhor atacante da partida: V Subramani (equipe da Índia)

Melhor defensor da partida: Sasinadu (seleção do Sri Lanka)

Melhor jogador da partida: Ramji Kashyap

Resultados das quartas de final

Categoria Feminina

Na categoria feminina, Uganda mostrou notável habilidade com uma vitória decisiva sobre a Nova Zelândia, garantindo sua vaga nas semifinais com um placar final de 71-26. A África do Sul saiu vitoriosa em uma partida acirrada contra o Quênia, vencendo por 51-46 para avançar para a próxima fase. O Nepal dominou o confronto das quartas de final contra o Irã com um placar impressionante de 103-8.

Categoria masculina

Na divisão masculina, o Irã teve um desempenho excepcional contra o Quênia, conseguindo uma vitória contundente com o placar de 86-18. A África do Sul triunfou sobre a Inglaterra na decisão e garantiu a vaga nas semifinais com uma vitória por 58-38. O Nepal garantiu a vaga nas semifinais com uma vitória convincente sobre Bangladesh, com placar final de 67-18.

