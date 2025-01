Seleção masculina sub-20 da Índia dá início ao Mandiri U20 Challenge Series 2025 contra a Síria

A seleção masculina sub-20 da Índia será liderada por Biby Thomas Muttath.

A seleção masculina Sub-20 da Índia começará sua campanha no Mandiri U20 Challenge Series, um torneio amistoso entre quatro nações, contra a Síria na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, no Estádio Gelora Delta em Sidoarjo, às 14h30 IST.

O técnico Biby Thomas e sua equipe de 23 jovens, composta principalmente por jogadores sub-17 e sub-18, chegaram ao hotel da equipe na cidade de Surabaya na manhã de quarta-feira e realizaram seu primeiro treino em Gelora à tarde. Estádio 10 de novembro. A Índia enfrentará a Jordânia em 27 de janeiro e a Indonésia em 30 de janeiro.

É óbvio que o torneio será uma montanha a ser escalada para os Blue Colts, que são o grupo mais jovem entre as quatro equipes participantes. Síria, Jordânia e Indonésia aproveitam estes amigáveis ​​para se prepararem para a Taça Asiática de Sub-20 da AFC, no próximo mês, com jogadores nascidos em 2005. Thomas tem jogadores nascidos em 2007 e 2008 à sua disposição para a digressão pela Indonésia. Este lote se prepara para o Campeonato SAFF Sub-19, que será realizado de 8 a 18 de maio de 2025.

Mas não falta experiência internacional na seleção indiana. Uma dúzia dos 23 faziam parte da seleção sub-17 da Índia que venceu o Campeonato SAFF Sub-17 de 2024 no Butão e por pouco perdeu sua vaga nas eliminatórias da Copa Asiática Sub-17 da AFC, na Tailândia, no ano passado.

O meio-campista Gurnaj Singh Grewal, 18, o membro mais velho da equipe, e Malemngamba Singh Thokchom representaram a Índia na Copa Asiática Sub-17 da AFC em 2023 e no Campeonato SAFF Sub-20 no ano passado. Thokchom também disputou as eliminatórias da Copa Asiática Sub-20 da AFC. Por outro lado, há alguns nomes que foram incluídos pela primeira vez na selecção nacional: o defesa Afinmon Baiju, o guarda-redes Alsabith Sulaiman Thekkekaramel, o médio Jajo Prashan e o avançado Sujin S.

A Síria chegou à Indonésia em boa forma. Selaram a qualificação para a Taça Asiática Sub-20 da AFC com quatro vitórias em quatro: venceram o Bangladesh por 4-0, o Butão por 1-0, Guam por 10-1 e o Vietname por 1-0. Antes do Mandiri U20 Challenge Series, a Síria disputou três amistosos no Catar contra os anfitriões Iêmen e Uzbequistão, empatando em 0 a 0 nos três.

Seleção Masculina Sub-20 da Índia para Mandiri U20 Challenge Series, Indonésia:

Goleiros : Suraj Singh Aheibam, Alsabith Sulaiman Thekkekaramel, Karan Makkar.

Defensores : Yaipharemba Chingakham, Sumit Sharma Brahmacharimayum, Afinmon Baiju, Mukul Panwar, Malemngamba Singh Thokchom, Jodric Abranches.

Meio-campistas : Por exemplo Arbash, Mahmad Sami, Levis Zangminlun, Manbhakupar Malngiang, Ahongshangbam Samson, Ninghthoukhongjam Rishi Singh, Jajo Prashan, Ngamgouhou Mate, Gurnaj Singh Grewal, Danny Meitei Laishram.

Avançados : Bharat Lairenjam, Lemmet Tangvah, Sujin S, Mohd. Zulkif.

