Seleção masculina sub-20 da Índia vai para a Síria na primeira partida do Desafio Sub-20 do Mandiri

Manbhakupar Malngiang marcou o único gol da seleção masculina sub-20 da Índia.

A seleção masculina sub-20 da Índia perdeu por 1 a 6 para a Síria na primeira partida da série Mandiri U20 Challenge no Estádio Gelora Delta em Sidoarjo, Indonésia, na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

A anfitriã Indonésia e a Jordânia, que se enfrentarão ainda nesta sexta-feira, são as outras equipes no torneio amistoso entre quatro nações. A Índia enfrentará a Jordânia em sua segunda partida, no dia 27 de janeiro.

Com nove jogadores sub-17, a seleção masculina Sub-20 da Índia lutou para igualar a velocidade e a fisicalidade da seleção síria mais experiente, que teve em campo jogadores nascidos em 2005 e se prepara a todo vapor para a Copa Asiática Sub-20 da AFC. Para a equipa de Biby Thomas, Manbhakupar Malngiang marcou o único golo de consolação aos 64 minutos, um golo bem elaborado que pode animar os Blue Colts.

Anas Hussam Dahhan abriu o placar aos quatro minutos com um chute de pé direito no canto inferior. Majd Manaf Ramadan fez o segundo gol aos 15 minutos, quando torceu e girou na área antes de desferir um chute feroz direto no canto superior.

A seleção masculina sub-20 da Índia criou algumas chances próprias, principalmente a partir de peças estabelecidas. A primeira delas aconteceu aos 19 minutos, quando Ahongshangbam Samson cabeceou para o gol uma cobrança de falta de MD Arbash, mas foi bloqueada pela defesa síria. O central indiano Mukul Panwar viu dois de seus cabeceamentos passarem ao lado após duas cobranças de falta de Arbash e Levis Zangminlun.

A Síria marcou então mais dois gols no final do primeiro tempo. Aos 37 minutos, Hassan Abdulaziz Al Mahmoud foi colocado em defesa da esquerda por Mahmoud Hasan Al Omar. Então, no intervalo, a Síria colocou o placar em 4 a 0 no contra-ataque, quando Homam Mahmoud correu em direção ao gol antes de colocar a bola para Dahhan, que chutou para a rede a dois metros de distância.

Os asiáticos ocidentais começaram o segundo tempo novamente de forma escaldante, com Homam Mahmoud acertando o goleiro do Aheibam, Suraj Singh, de oito jardas aos 48 minutos, antes de acertar outro aos 62 com um chute poderoso no alto da rede.

Malngiang marca o único gol da noite na Índia

Dois minutos depois, o único golo da Índia no jogo surgiu através do postigo direito de Manbhakupar Malngiang, resultado de um remate combinado dos três avançados. Tudo começou perto da linha lateral esquerda, quando Samson lançou Bharat Lairenjam, que havia desviado para o flanco. Ele meticulosamente acertou uma bola na cara do gol para Malngiang, que chutou de lado para a rede pela primeira vez para garantir que a Índia não saísse de mãos vazias.

Poderia ter havido outro alguns minutos depois, quando o substituto do Laishram, Danny Meitei, cabeceou para o segundo poste para Bharat, mas Amr Mohamad Tahseen Sweidan fez uma defesa sólida a toda velocidade para negar o golo ao avançado indiano.

Índia Sub-20: Aheibam Suraj Singh (GK), Mukul Panwar, Malemngamba Singh Thokchom, Sumit Sharma Brahmacharimayum (C), Ngamgouhou Mate, MD Arbash (Afinmon Baiju 46 ′), Bharaj Lairenjam (Mohd Zulkif 90 + 1 ′), Manbhakupar Malngiang (Jajo Prashan 86 ‘), Levis Zangminlun (Danny Meitei Laishram 65′), Ahongshangbam Samson (Lemmet Tangvah 65’), Yaipharemba Chingakham.

