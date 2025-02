“Sem esposas, parceiros” da Team India para o Trophy Masters. O relatório diz que o ancião perguntou: ele foi informado …

As famílias não acompanharão os jogadores indianos um críquete que vai a Dubai em 15 de fevereiro no caso da ICC Masters, quando a nova política de viagens da BCCI entrar em vigor pela primeira vez neste torneio. A equipe indiana inicia uma campanha em Dubai contra o Bangladesh em 20 de fevereiro e depois um começo em Marquês contra os arquiadores do Paquistão (23 de fevereiro) e a última reunião preliminar com a Nova Zelândia em 2 de março. A equipe liderada por Rohit Sharma jogará seus jogos em Dubai, enquanto o resto do torneio está se desenvolvendo a partir de 19 de fevereiro no Paquistão em três lugares.

Considerando que a duração da rota dura pouco mais de três semanas, mesmo que a final de 9 de março seja levada em consideração, o BCCI não permitirá que as famílias acompanhem os jogadores. De acordo com a nova política familiar, eles podem estar com os jogadores por um máximo de duas semanas durante a rota de 45 dias ou mais.

“Se algo mudar, é diferente, mas por enquanto os jogadores são improváveis ​​que suas esposas ou parceiros durante essa rota. Um dos jogadores mais velhos perguntou sobre isso e lhe disseram que a decisão política seria observada, que uma decisão política seria observada: “A fonte mais antiga do BCCI disse PTI sobre as condições de anonimato.

“Como a viagem dura menos de um mês, as famílias não acompanham os jogadores. Mas se as exceções forem feitas, acho que a unidade terá que pagar despesas completas, porque o BCCI não cobrirá nenhum custo.

O documento de política da BCCI afirma: “Eles podem se juntar a seus parceiros e crianças (menores de 18 anos) durante um período de duas semanas durante uma visita de duas semanas a jogadores durante mais de 45 dias durante viagens estrangeiras.

“Qualquer desvio desta política deve ser inicialmente aprovado pelo treinador, pelas operações do capitão e pela comuna Despesas adicionais, exceto o período dos visitantes, não serão cobertos pelo BCCI. No entanto, as famílias estarão lá com a equipe durante cinco testes de uma viagem pela Inglaterra em junho-a-agosto a agosto como cinco testes. A janela para sua estadia de duas semanas durante a viagem será desenvolvida mais tarde.

As novas regras foram desenvolvidas após os horrores da Índia após a Austrália, durante os quais a equipe foi transferida por 1 a 3, o que levou a especulações sobre a falta de disciplina e consistência no guarda-roupa.