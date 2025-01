"Sem novidades": Ruud Van Nistlrooy não tem medo da bolsa como uma diminuição nas batalhas no Leicester City

O gerente Leicester Ruud Van Nisktelrooy afirma que ele não tem medo da bolsa quando está tentando impedir a herança perdida, que deixou o clube na zona de herança da Premier League. Van Nistelrooy marcou quatro pontos nas duas primeiras partidas após a troca de Steve Cooper no King Power Stadium no início de dezembro. Mas o período do casamento terminou rapidamente, e as raposas ficam em segundo lugar do fundo da tabela, dois pontos de segurança antes da partida no Tottenham no domingo.

Holandês, ex -atacante do Manchester United e do Real Madrid, disse: “Estou focado em puxar essa banda da situação em que estamos e esse é o meu único problema.

“Estou com jogadores todos os dias, trabalho com todos os envolvidos em Leicester para fazer o melhor uso dessa equipe.

“Em tempos difíceis, em tempos difíceis, você deve ser difícil, deve ser forte, deve mostrar caráter, trabalho, insistir e estar envolvido.

“Sinto que estamos unidos e envolvidos como um grupo. Este é um fantasma. Você também pode vê -lo em campo. Ok, você perde, mas eu vejo uma equipe com espírito e luta, e estaremos, e essa corrida terminará. “

Até agora, o Leicester assinou o zagueiro francês Woyo Coulibaly na janela de transferências atual, e Van Nisktelrooy disse que não há “mensagem” sobre o ADD -Ons até agora.

Van Nisktelrooy, que teve um breve período de gerente temporário do Manchester United nesta temporada, disse que o Leicester ainda está procurando maneiras de melhorar a equipe.

“Acredito nesses jogadores que tenho agora e olhamos para as possibilidades de fortalecer o time”, acrescentou.

“É óbvio quais são as possibilidades e o que não é, e ainda estamos nesse processo. Não há novidades no momento.

