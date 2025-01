Sem ‘Paquistão’ na camisa da seleção indiana: diretiva do BCCI sobre troféus de campeonato enfurece a diretoria do Paquistão

Nova controvérsia surgiu sobre o próximo Troféu dos Campeões da ICC no Paquistão e Dubai, com a Índia supostamente se opondo à palavra “Paquistão” (o nome do país anfitrião) impressa na camisa do time. A Índia está programada para disputar partidas do Troféu dos Campeões em Dubai, embora o Paquistão continue sendo o anfitrião oficial do torneio. Embora o Conselho de Críquete do Paquistão e o Conselho Internacional de Críquete tenham aceitado o modelo híbrido depois que o Conselho de Controle do Críquete na Índia se recusou a enviar sua equipe ao Paquistão, o nome da camisa anfitriã gerou um novo conflito.

Um funcionário do PCB, falando à agência de notícias IANS, acusou o BCCI de trazer “a política para o críquete” ao recusar-se a imprimir o nome do Paquistão nas camisas do time da Índia. Anteriormente, o conselho indiano também se recusou a enviar o capitão Rohit Sharma ao Paquistão para a reunião de capitães, um evento de abertura do Troféu dos Campeões.

“O BCCI está trazendo a política para o críquete, o que não é nada bom para o jogo. Eles se recusaram a viajar para o Paquistão. Eles não querem enviar seu capitão (ao Paquistão) para a cerimônia de abertura, agora há relatos de que eles não querem “Não queremos que o nome do país anfitrião (Paquistão) esteja impresso em suas camisas. Acreditamos que o órgão governante mundial (ICC) não permitirá isso e apoiará o Paquistão”, disse um funcionário do PCB à agência sob condição de anonimato.

O BCCI não mudou a sua posição sobre a recusa de enviar a Equipa da Índia ao Paquistão para o Troféu dos Campeões, apesar da intensa pressão do PCB. Em última análise, o conselho de administração do Paquistão teve de concordar com os termos da Índia, embora o novo acordo impedisse o PCB de enviar a sua equipa à Índia no futuro também para eventos da ICC.

Com o Troféu dos Campeões a cerca de um mês do início, novas polêmicas estão nas manchetes.