"Sem poluição …": Sunil Gavaskar, Ravi Shastri Care Harry Brook depois que Varun Chakravarthy derrota a estrela da Inglaterra

Harry Brook, da Inglaterra, deu explicações bizarras antes da segunda partida do T20I contra a Índia em Chennai. Ele disse que, por causa da poluição atmosférica em Calcutá, era difícil tocar o Spin Varuna Chakravarthy. “Mas naquela noite foi muito mais difícil escolher por causa da poluição. Espero que o ar esteja um pouco mais limpo aqui e possamos ver a bola mais fácil. Enfrentar a rotação no críquete T20 é provavelmente a coisa mais difícil do jogo, especialmente porque eu sempre saio, tentando atingi -lo completamente “, disse ele.

O ex -técnico da Índia, Ravi Shastri, criticou brutalmente Brook em conexão com o comentário antes do 2º torneio T20I. “Boas notícias para Harry Brook. Não há fumaça aqui “, disse ele.

Então, quando Varun Chakravarthy Scalp Brook, no sétimo minuto, Sunil Gavaskar brincou: “A luz é mais clara aqui. Não há poluição. “

O capitão do time indiano T20i, Suryakumar Yadav, venceu o empate e decidiu jogar boliche contra a Inglaterra na segunda partida do T20i no estádio tem Chidambaram no sábado. A Índia manteve uma boa forma no T20IS, derrotando os hóspedes com os sete gols definidos na partida, abrindo a série no Eden Gardens Stadium, em Calcutá. Após sete anos, a ação do T20i retornou a Chepauk, e a Índia jogou sua última partida neste formato em 2018 contra o oeste da Índia.

Os homens de azul vão querer manter a forma deslumbrante no segundo T20i e obter uma vantagem de 2: 0, antes que a ação se mova para Gujarat.

A Inglaterra está sentindo falta do jovem Jacob Bethell, que não está jogando por causa da doença. Jamie Smith substituiu Bethell, que significa sua estréia no T20I na Inglaterra. Brydon Carse é outro estreante de três leões, substituindo Gusa Atkinson.

O Indiom sentirá falta do jovem e versátil jogador Nitish Reddy, que foi excluído do T20I devido a sobrecarga lateral.

O Indiom também não tem uma massa explosiva, Rink Singh. A BCCI confirmou que a pista teve um encolhimento da região lombar enquanto jogava no primeiro T20I. Rinek está indo bem e a equipe médica do BCCI o monitora com cuidado.

Suryakumar confirmou que o jogador pode deixar uma ou duas partidas. Devido à falta de duas estrelas, eles os substituíram Dhruv Jurel e Washington Sundar. Como em Calcutá, um jogador experiente Mohammed Shami ainda não aparece nos onze indianos.

Suryakumar Yadav disse: “Primeiro lidaremos com o boliche. Parece uma boa faixa, esperando que o objetivo seja melhor à noite. Queremos manter o básico. Eu realmente mal posso esperar pela partida. (Field) é uma coisa que a reunião nitish é excluída e Rink deixará uma ou duas partidas para as quais Washi e Jurel virão.

O capitão da equipe nacional da Inglaterra, Jos Buttler, disse: “Nós também nos lançaríamos primeiro. Os mesmos planos para a partida, tentaremos cair melhor. Vamos torcer para que seja um bom lance e uma partida. Bethell não se sente bem, e Jamie Smith entra em campo. Atkinson perde a bola, ele entra em Carse.

Sanju Samson (W), Abhishek Sharma, Sureakum Yadav (C), Tilak Varma, Hardik Panda, Washington Sundar, Dhruv Jurel, Axar Patel, Ravi Bishnoi, Arshdeep Singh, Varun Chakravarthy

Inglaterra (jogo XI): Ben Duckett, Philip Salt (W), Jos Buttler (C), Harry Brook, Liam Livingstone, Jamie Smith, Jamie Overton, Brydon Carse, Jofra Archer, Adil Rashid, Mark Wood.

Com as entradas de Ania