Sem PV Sindhu India, enfrenta subidas no time de badminton da Ásia do campeonato misto de equipes

Sem o serviço do ferido PV Sindhu India, terá que enfrentar a tarefa difícil na busca da indescritível medalha de ouro no campeonato misto de equipes mistas em Badminton Asia, que começa na terça -feira em Qingdao, China. A Índia espera melhorar a medalha de bronze da edição anterior, na qual Sindhu desempenhou um papel fundamental em Dubai há dois anos. Sua ausência este ano devido a lesão será um fracasso significativo, porque a equipe inicia uma campanha em um prestigiado evento de dois anos.

Sindhu sofreu uma lesão no tendão durante o campo de treinamento antes dos torneios em Guwahati em 4 de fevereiro, forçando -a a se retirar do torneio no último momento. Sua indisponibilidade coloca o peso do mundo nº 29 Malvika Bansod para entrar em singles femininos.

Na quarta -feira, no Grupo D, a Índia abrirá uma campanha contra Macau e, em seguida, um confronto com uma forte roupa coreana na quinta -feira. Dois dias do grupo fornecerão um lugar no trimestre -finalizações e, embora a Índia provavelmente irá para os oito últimos, a promoção exigirá resultados excepcionais da equipe.

Enquanto a Índia nunca ganhou ouro no campeonato da Ásia misto de campeonato de equipes, eles garantiram uma equipe mista de ouro e prata nos Jogos da Comunidade das Nações em 2018 e 2022.

A Índia alcançou um sucesso significativo em eventos recentes da equipe, incluindo a primeira Copa do Gold Thomas em 2022, o Badminton Asia Silver Team Championships na Malásia e a histórica prata dos homens nos Jogos Asiáticos de Hangzhou.

A equipe apresenta muitos jogadores importantes dessas vitórias, incluindo HS Prannoy, Lakshya Sen, Ashwini Ponnapp, Satwixiraj Ranredy e Chirag Shetty, com todos os seus olhos para o desempenho inspirado.

Enquanto Satwik e Chirag estavam alinhados com os acabamentos semi -final da Malásia Open e India Open, Prannoy estava preocupado com Nugish depois de retornar à sua ação após os Jogos Olímpicos, onde ele o tocou antes do torneio Chikwunya. Por outro lado, o mestre Syed Modi Lakshya sobreviveu a algumas saídas na primeira rodada nesta temporada e terá que recuperar rapidamente sua forma.

Como as expectativas serão altas para homens e homens duplos, a Índia também tem força em mulheres duplas, e Gayatri Gopichand e árvores demonstram repetidamente suas habilidades. A dupla recentemente chegou aos dez primeiros do mundo na corrida Super 300 do Virgin Title em Lucknow e se classifica no evento BWF World Tour no ano passado.

Ponnapp acrescenta a essa experiência, que competiu nos Jogos Olímpicos de Paris, juntamente com o jovem Tanisha Croro. A dupla foi vencida pelo Gwahati Masters Super 100 em dezembro do ano passado e tentará organizar um bom show.

O par misto de Karunakaran e Aadya Variyath também transferirá confiança no primeiro evento da equipe, conquistando a medalha de ouro nos Jogos Nacionais em Dehradun no início deste mês.

Nas últimas três edições do torneio, a China conquistou o título em 2023 e 2019, enquanto o Japão apareceu como mestrado na edição inaugural em 2017. O evento não ocorreu em 2021 devido à pandemia Covid-19.

