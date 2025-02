“Sem ressentimentos” entre Stephen Curry e Kevin Durant para uma tentativa de negociar um prazo fracassado

Kevin Durant encerrou o freio nas conversas comerciais que eles teriam enviado ao atual Phoenix Sun de volta ao Golden State para conhecer Stephen Curry. Durant disse que “ele não se sentiu bem” e que “não era a hora”.

Stephen Curry e Steve Kerr não o levaram para o lado pessoal, conversando com Ohm Yogmisuk de ESPN.

“Você precisa que todos sejam comprados, independentemente da história que você tem”, disse Curry à ESPN sobre sua palestra com Durant. “E respeite Kd. Trata -se de ter paz de espírito e felicidade. Nenhum de nós controla essa situação (comércio). É só que você quer garantir que alguém queira estar em algum lugar. Além disso, não estou tentando convencer alguém A partir disso está em algum lugar onde eles não querem estar.

Curry disse que “ele não tem ressentimento, sem ressentimento”.

A parte que “nenhum de nós controla” conversas comerciais foi uma das partes mais interessantes de todo esse cenário (e Algo que também vimos jogar no impressionante comércio de Luka Doncic para o Lakers). Tradicionalmente, na NBA, se uma equipe trocar uma estrela, esse jogador e seu agente/gerente recebem um aviso e levam ao processo (em diferentes níveis). Nesse caso, Durant e Curry estavam completamente fora do circuito até que as coisas estavam na estrada, que é quando Durant jogou água fria na idéia. Os Warriors se viraram e mudaram para o cara que o Suns queria tanto, Jimmy Butler.

Kerr ecoou os pensamentos de Curry sobre o comércio.

“Não culpo Kevin por não querer correr as coisas aqui novamente”, disse Kerr, que treinou Durant com o Golden State e o Basquete dos EUA. “Ele teve tanta merda quanto ‘Oh, você está entrando no carro’ (quando ele assinou com o Golden State como agente livre em 2016). E então é um MVP das finais dois anos seguidos. Se ainda fosse criticado.

“Então, por que eu iria querer enfrentar todo o BS de novo?”

A ligação entre Curry, Durant e Kerr é mais forte que esses rumores, particularmente após os Jogos Olímpicos de Paris.

O tempo de Durant em Phoenix pode se aproximar rapidamente de seu fimMas o que quer que aconteça neste verão, não espere que ele volte para a área da baía.