Sem suor e sem choques quando Elina Svitolina entra nas quartas de final do Aberto da Austrália

Elina Svitolina fez uma recuperação impressionante no primeiro set e na segunda-feira derrotou Veronika Kudermetova para chegar às quartas de final do Aberto da Austrália, mas a ucraniana não apertou a mão da adversária russa. Svitolina, número 28, seguiu uma vitória surpreendente sobre o número quatro do mundo, Jasmine Paolini, na terceira rodada, com uma vitória por 6-4 e 6-1 sobre o número 75 do mundo na Rod Laver Arena. Graças a isso, ela ficou entre os oito finalistas pela terceira vez em Melbourne Park, mas pela primeira vez desde 2019. “Isso foi há muito tempo”, disse Svitolina após o término da partida em 1 hora e 23 minutos. “Sabe, há tantas coisas acontecendo – o nascimento da minha filha Sky e depois também a cirurgia. Estou muito feliz com meu desempenho durante o torneio.”

Svitolina recusou as habituais gentilezas entre os jogadores durante a partida, como acontece com todos os jogadores ucranianos devido à guerra no seu país.

Os organizadores exibiram informações nos telões gigantes da quadra central, explicando aos telespectadores que não haveria aperto de mão e pedindo “respeito nestas circunstâncias difíceis”.

Kudermetova conseguiu uma vantagem de 4-1 após um intervalo duplo no início, mas isso foi o suficiente para ela.

Svitolina, que se recuperou de um set contra Paolini no terceiro round, voltou a mostrar sua habilidade de luta, recuperando a derrota e liderando por 5 a 4.

Kudermetova, 27 anos, pediu um intervalo médico enquanto mudava o campo enquanto o fisioterapeuta cuidava de suas costas e abdômen.

A poderosa Svitolina estava com vento a favor e deu uma reviravolta espetacular já no segundo set.

“Sabe, eu apenas tentei lutar por esse espírito de luta”, disse Svitolina, de 30 anos.

“Quero dizer, a única coisa que posso fazer quando as coisas não estão indo do jeito que você quer é tentar realmente abaixar a cabeça e voltar ao trabalho.”

Kudermetova saiu da quadra entre os sets e voltou segurando seu caderno.

O que quer que tenha sido dito teve pouco impacto, já que Svitolina manteve a pressão, abriu uma vantagem de 3-1 e alcançou a vitória, tendo perdido apenas um jogo nas últimas 12 partidas.

Pela primeira vez na história, Svitolina enfrentará Elena Rybakina ou Madison Keys nas semifinais do Aberto da Austrália.

Ela chegou às quatro finais dos torneios do Grand Slam três vezes – em Wimbledon em 2019 e 2023 e no Aberto dos Estados Unidos em 2019.

