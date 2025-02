Semifinais da Copa da EFL: O que levar em consideração como Arsenal, Newcastle United, Liverpool, Tottenham Hotspur Target Trophy

Um mês depois de duas primeiras pernas intrigantes, as semifinais da EFL Cup retornam nesta semana, quando os azarões Newcastle United e o Tottenham Hotspur esperam mudar suas respectivas vantagens sobre o Arsenal e o Liverpool em um local na final de 16 de março.

O apresentador do Newcastle, Arsenal, na quarta-feira, quase exatamente um mês depois que os Magpies alcançaram uma surpresa de vitória por 2 a 0 no Emirates Stadium e obteve uma vantagem considerável na segunda rodada. A equipe de Eddie Howe também entra no jogo de quarta-feira como um dos mais da Inglaterra no Formulário 5-1 sobre o Manchester City.

Na quinta-feira, o apresentador do Liverpool Tottenham e espera superar um déficit limitado por 1 a 0 da primeira mão. Os Reds ainda estão no meio de uma impressionante primeira temporada sob o slotman do gerente Arne, mas perderam dois dos últimos oito, incluindo a derrota no mês passado no norte de Londres, e embora a forma da Premier League dos Spurs Não melhorou exatamente, eles estão emergindo como um concorrente sério nas competições da Copa.

É isso que deve levar em consideração nas segundas pernas das semifinais da Copa da EFL.

Newcastle vs. Arsenal: Gunners podem cancelar o déficit semifinal da Copa da EFL de dois gols se continuarem a criar oportunidades James Bege

Cronograma de transmissão semifinal da Copa EFL

Todos os tempos dos EUA/Leste

Newcastle pode repetir seu desempenho?

Como era há um mês, o Newcastle United ainda é o mais na forma da Inglaterra e tendo outra oportunidade de mostrar que seu sucesso não é uma coincidência quando recebem o Arsenal na quarta -feira. Desta vez, no entanto, ajude que eles já escreveram o plano para outra vitória sobre os Gunners, já que apontam para o seu primeiro troféu desde 1955.

Os Uracas priorizaram a defesa na primeira mão, dando posse e tirando apenas sete tiros nos 90 minutos. A estratégia funcionou: eles não apenas aproveitaram suas oportunidades com sabedoria, mas também evitaram que o arsenal marcou, embora os Gunners tenham tirado 23 chutes. Foi uma abordagem que era igualmente adequada para os pontos fortes de Newcastle, pois eram as fraquezas do arsenal: os Uracas só concederam sete gols em seus últimos 12 jogos, enquanto a necessidade óbvia dos artilheiros de um verdadeiro goleador foi aparente durante o Estação inteira.

Os objetivos do Arsenal não foram um problema no domingo contra o Manchester City, mas um jogo não apaga necessariamente um problema de um mês. Os Gunners ainda estão sem esse avanço depois de não conseguirem fazer uma única música na janela de transferência de inverno, embora não tenha sido necessariamente devido à falta de tentativa, atacaram Ollie Watkins, do Aston Villa, antes que esse movimento falhasse. No entanto, o déficit 2-0 que leva ao segundo estágio pode revelar o quão caro sua incapacidade de conseguir um atacante neste inverno. O Newcastle tem todos os incentivos para cumprir o plano de jogo defensivo no mês passado, forçando a pergunta: será essencialmente uma repetição do primeiro, ou os Gunners podem encontrar uma maneira de quebrar a defesa robusta das urracas e tornar as coisas que as coisas são interessantes?

Rostos antigos e novos em Anfield

Embora seja improvável que o jogo de quarta -feira seja definido por novas adições ao alinhamento, o jogo de quinta -feira entre Liverpool e Tottenham Hotspur poderia ser, embora não apenas através de novas contratações.

A vantagem da primeira etapa dos Spurs ocorre apesar de uma crise de lesões que não renunciam, o último exemplo é o centro de lágrimas do ACL que Radu Dragusin sofreu na vitória da semana passada sobre o Elfsbog na Liga da UEFA Europa. No entanto, a Ange Postecoglou poderia ter alguns novos nomes para escolher: o Tottenham assinou Kevin Danso no empréstimo de lente no domingo e, o mais importante, Micky Van Van de Van começará apenas pela terceira vez desde outubro.

O histórico de Tottenham tem sido poroso sem Van de Ven e seu parceiro habitual, Cristian Romero, que também são táticos ajustados para o estilo de jogo postecoglou. O retorno dos países internacionais é, sem dúvida, uma notícia bem -vinda aos Spurs, enquanto Danso continua a significar que a equipe poderia jogar com dois backups dos centros naturais pela primeira vez desde outubro. Levando em consideração que o Liverpool estará na ofensiva enquanto eles procuram reverter o déficit estreito da primeira mão, e o fato de que no mês passado a perda parece um asterisco ao seu forte registro, o esforço defensivo do Tottenham levará o centro do palco no palco no Quinta-feira.

No entanto, o ataque do Liverpool pode não ser o único com voz na quinta -feira. O Spurs ainda é uma das melhores equipes ofensivas da Premier League e marcou em cada um dos últimos 10 jogos, com 20 gols, apesar de vencer apenas metade desses jogos. Tecnicamente eles não precisar Um objetivo na segunda etapa, mas uma vantagem de 1-0 vem sem rede de segurança e não se adapta às preferências táticas do PostteCoglou. Um elenco de personagens da família, incluindo Heung-Min e Kulusevski, poderia desempenhar um papel, mas muitos estarão esperando para ver se a assinatura do prazo Mathys Tel fará sua estréia no Tottenham na quinta-feira.