Sempre meno probabile il ritorno di Pete Alonso, secondo i massimi dirigenti dei Mets

Sembra che Pete Alonso stia andando, andando, andando.

Il primo festival dei fan dell’Amazin’ Day al Citi Field non ha portato una soluzione drammatica alla saga dei free agent di Alonso, ma sembrava confermare che il battitore più popolare e prolifico dei New York Mets probabilmente firmerà altrove come allenamento primaverile approcci. .

“Abbiamo fatto un’offerta significativa a Pete”, ha spiegato il proprietario dei Mets Steve Cohen in una chiacchierata con il direttore delle operazioni di baseball David Stearns e il manager Carlos Mendoza. “Questa è stata una discussione e una negoziazione estenuante.

“La guerra è stata dura”, ha detto Cohen, riferendosi ai negoziati che si sono conclusi con la firma da parte di New York di un accordo quindicennale da 765 milioni di dollari il mese scorso. “Questo è peggio.”

Alonso, che Soto è rappresentato dall’agente Scott Boras, è uno dei preferiti dai fan dal 2019, quando ha segnato un record da rookie di 53 fuoricampo. Il trentenne prima base ha messo a segno 226 homer, il terzo numero di homer nella storia della franchigia, e ha salvato New York dai playoff lo scorso ottobre quando ha eliminato Devin Williams, più vicino a Milwaukee, in Gara 3 della National League Wild Card Series.

Il pubblico in piedi al Piazza Club ha cantato il nome di Alonso mentre Cohen e Stearns hanno risposto a una domanda sulle negoziazioni di Alonso da parte del moderatore Gary Cohen, l’annunciatore play-by-play dei Mets su SNY.

“Penso che tutti noi amiamo Pete, e lo abbiamo detto molte volte”, ha detto Stearns, che ha parlato prima di Steve Cohen. “Penso che mentre attraversavamo questo processo, abbiamo continuato a esprimerlo. E comprendiamo anche che questo è un business e Pete come agente libero merita il diritto e ha il diritto – si è guadagnato il privilegio, davvero , per vedere cosa c’è là fuori.

“Ci sentiamo davvero bene anche riguardo ai giovani giocatori che arrivano attraverso il nostro sistema”, ha detto Stearns con un lieve elogio. “L’abbiamo visto l’anno scorso. E non è sempre l’opinione più popolare, ma l’abbiamo visto l’anno scorso. E dobbiamo vederlo di nuovo.”

Alonso e il collega cliente del Boras Alex Bregman sono i giocatori più importanti non ancora sotto contratto nel fantastico mercato dei free agent per gli interni d’angolo. L’ex giocatore numero 1 dell’Arizona Christian Walker (60 milioni di dollari in tre anni a Houston) è l’unico cornerback che ha firmato un contratto pluriennale. Josh Bell, Carlos Santana e l’MVP NL 2022 Paul Goldschmidt hanno tutti firmato contratti di un anno.

“Non mi piacciono le strutture che ci vengono presentate”, ha detto Steve Cohen. “È molto sbilanciato per noi e lo sento fortemente. Non dico mai di no. Sai, c’è sempre una possibilità.

“Ma la verità è che andremo avanti e continueremo a portare giocatori. E mentre continuiamo a portare giocatori, la realtà è che sarà più difficile inserire Pete in questo gruppo di giocatori molto costoso che già abbiamo.”

Brett Baty e Mark Vientos, ciascuno dei quali è arrivato attraverso il sistema agricolo come terza base, ha detto sabato di aver fatto ripetizioni in prima base quest’inverno. Mendoza ha detto che gli piace la profondità dei Mets nella posizione, incluso Joey Meneses, che ha segnato 29 homer in tre stagioni precedenti con i Washington Nationals prima di firmare un contratto di lega minore con New York a novembre.

Ore prima della classifica, i compagni di squadra di Alonso – incluso il ricevitore della Hall of Fame Mike Piazza – speravano che lui e il club potessero ancora riunirsi.

“Mi piacerebbe rivedere Pete con noi, ma capisco anche che non sono io a prendere quelle decisioni, e questo spetta a Pete, al nostro front office e a David e Steve”, ha detto l’outfielder Brandon Nimmo.

“Guarda, è un giocatore speciale: i ragazzi che possono colpire 40 homer non si limitano a camminare per strada”, ha detto Piazza. “Quando è davvero in forma è un giocatore speciale. Dal punto di vista personale spero che riesca a far funzionare qualcosa”.

L’Amazin’ Day prevedeva 18 panel sul passato, presente e futuro dei Mets, con la partecipazione di più di 50 giocatori, ex studenti e potenziali clienti. I fan hanno potuto visitare il Citi Field, comprese le clubhouse e il bullpen.

NOTE: Era prevista la presenza di Soto, ma quattro possibili voli dalla Repubblica Dominicana sono stati cancellati. Problemi di volo hanno impedito anche a Dedniel Núñez e Huascar Brazobán di effettuare le loro visite previste. Nimmo e Francisco Lindor hanno dichiarato di essere stati al 100% durante il primo allenamento primaverile completo dei Mets il 17 febbraio.

Rapporto dell’Associated Press.

