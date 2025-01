Senior Bowl QBS Dillon Gabriel, Riley Leonard sembra essere ripristinato “Brady Fenomenon”

Mobile, Ala NFL.

Prendi Dillon Gabriel, che ha usato correttamente il casco dell’Oregon per l’addestramento di mercoledì, ma uno porta con orgoglio adesivi da Keski -florida e Oklahoma, le sue prime due fermate universitarie. Il 24enne Gabriel ha giocato per tre anni in UCF e due in Oklahoma prima di brillare in Oregon per l’ultima stagione e nel voto di Heisman, finendo quarto. I suoi numeri di carriera sono impressionanti: 64 partite e NCAAS 18.722 in Passing Shipyard e 155 passaporti touchhdown.

“Non puoi ottenere rappresentanti viventi come difensore prima di andare a sperimentarlo da solo, passare attraverso Ebbs e correnti alle stagioni, guarda”, ha detto Gabriel. “Cerchi di ottenere più calcio possibile e ho usato tutta la mia esperienza a vantaggio di cercare di continuare a imparare di più.”

Gabriel è ancora più giovane del difensore di Louisville Tyler Shough, qui in cellulare all’età di 25 anni, che ha trascorso tre stagioni in Oregon e Texas Tech prima dello scorso autunno con i Cardinali, e ha preso 23 contatti contro sei interruzioni.

Le migliori armi sono i voli di collegamento per la NFL: Riley Leonard, che ha appena giocato al campionato nazionale di Notre Dame, ha trascorso la maggior parte degli anni universitari a Duke; Jaxson Dart, un altro non è il processo di difensore più importante di Miss, ha trascorso la matricola in USC.

“Mi piace molto l’esposizione, le interviste con gli allenatori, il gioco con questi grandi giocatori e l’apprendimento”, ha detto Dart. “È davvero da fare qui, è prendere tutta la saggezza che posso aiutare me stesso.”

Questi difensori non sono al massimo livello del 2025 Draft-Miamin Cam Ward e Coloradon Shedeur Sanders sono entrambi potenziali per i primi cinque e l’Alabama Jalen Milroe, come forse il difensore del prossimo difensore. Ma per la maggior parte dei difensori qui, la sfida è spaventosa: riportare il difensore del tardo round Helmi alla NFL.

Sono passati 25 anni da quando Tom Brady del Michigan è andato a Patriots al sesto round creando speranza e ottimismo per ogni difensore del tardo round. Il problema è che Brady è eccezionale in tutti i sensi e trovare difensori vincenti in una bozza in ritardo è una vera sfida. Considera gli ultimi 10 anni: 72 pacchetti in difesa sono stati realizzati nel terzo round o successivo e 72 di loro, solo due – 49ers ‘Brock Purdy e Cowboys’ Dak Prescott – hanno oltre 20 partenze e un record vincente.

I due hanno 98 vittorie in carriera, ma gli altri 70 difensori si fonderanno solo come 114 principianti. È 1,6 per difensore e i cari del gruppo non sono esattamente la tendenza: Jacoby Briisset ha 19 vittorie, Gardner Minshew 17, Trevor Siemian 15, nessuno è in nessuna posizione per essere un giocatore di partenza nel 2025.

Il problema è che la NFL è in costante disperazione e ogni squadra che non ha un difensore in franchising che utilizza elevate scelte di schizzo fino a quando non ne trova una. I sei trimestre sono andati alle prime 12 scelte della scorsa primavera, e ci sono stati risultati impressionanti tra Jayden Daniels di Washington, Bo Nix di Denver e altri. Ma il drop ha quindi affermato: solo un altro difensore principiante è iniziato fino a una partita e il Saint Spencer Rattler, che è andato a sostituire l’infortunio 0-6.

L’ex santo difensore Drew Brees, lui stesso nel 2001 n. 32, e preparandosi ad agire come un tipo di prossima settimana nel Super Bowl, New Orleans, ha affermato di aver usato l’urgenza per usare gli estratti elevati Il difensore del gioco lo ha reso più stretto. raccolta. Ma forse i costruttori di giochi con molta esperienza universitaria possono cambiarlo.

“Brock Purdy Phenomenon, non accade molto spesso, o fenomeno di Brady, giusto?” Brees ha detto. “Penso che tutti volessero essere Brady. È difficile farlo accadere. Penso che l’università di livello inizi un ragazzo, più è lui o lei essere un assistente nella NFL. Il campo e trovato modi per vincere.

“Se sono uno scout, guardo un ragazzo che dice:” Bene, ha un po ‘di moxie, è chiaramente un concorrente. Mi piace questo ragazzo del nostro amico. “… Non esiste una formula esatta perché hai un successo solo del 50 %, anche attirando qualcuno al primo turno.”

Questa classe di sketch avvantaggia ancora che l’NCAA non verrà conteggiato per la stagione 2020 verso l’ammissibilità di Covid-19. È un vantaggio che ha aiutato i difensori delle ultime lezioni di sketch e potrebbe aiutare il raccolto di quest’anno mentre cercava di lavorare nel bozzetto della NFL.

Will Howard dell’Ohio State avrebbe dovuto giocare su un telefono cellulare, ma recentemente ha supportato il suo gioco nella partita del campionato nazionale, che Buckeyes ha vinto da Notre Dame. Leonard è uscito a breve, ma ha pensato che fosse importante ottenere un altro gioco prima di naturale.

“Volevo solo tornare in campo quando ho perso un campionato nazionale”, ha detto. “Non vuoi sederti e pensarci. Vuoi tornare sul campo e metterti in mostra di nuovo. Attualmente ho molta fiducia. Ricordo di aver camminato dal campo contro l’Ohio State, penso che il mio meglio sia ancora in arrivo.

“Devo crescere in molte cose diverse, ma attacco quelle cose, speriamo di arrivare alla squadra e lavorare sulla mia coda, testimoniare a molte persone.”

Greg Auman è un giornalista di Fox Sports NFL. Ha trascorso un decennio prima coprendo Bucanieri ad esso Tampa Bay Volte e atletico. Puoi seguirlo su Twitter @Gregauman .

