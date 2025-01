Sequela direta e o que você precisa saber

Você precisa jogar a primeira parte?

Fevereiro de 2025 começará com um dos lançamentos mais esperados do jogo medieval de RPG FPS, “Kingdom Come Deliverance 2”. A primeira parte foi lançada em 2018 e muitos fãs estão se perguntando se esta nova é uma sequência ou um título independente.

Vamos ver neste artigo o que faz de Deliverance 2 uma verdadeira sequência e se é necessário reproduzir o original.

Kingdom Come Deliverance 2 é uma sequência?

A resposta é um grande “SIM.Este jogo é uma continuação da primeira parte e continua onde a história de Henry, ou “Hal”, de Skalitz parou, apresentando rostos e cenários familiares do original.

Isso será mostrado no próximo jogo, não na história, mas também no jogo. Você pode começar sua jornada com Henry com todas as habilidades, armas e habilidades que ele adquiriu no primeiro jogo. Basicamente, é como se a história nunca parasse, passando com fluidez de uma experiência para outra.

Você precisa jogar o jogo original?

Para os torcedores e jogadores que já jogaram a primeira parte, esta é uma continuação dos sonhos da série. Eles estão muito animados para jogar a próxima história do jogo em fevereiro de 2025.

Compreender os eventos do primeiro jogo é útil para apreciar totalmente a profundidade da história. Kingdom Come: Deliverance está repleto de histórias históricas e reviravoltas na trama, e termina em um momento de angústia que prepara o cenário para a sequência. Felizmente, para quem é novo na série, existem vários recursos na Internet para acompanhar a história.

No entanto, mesmo se você entrar em Kingdom Come Deliverance 2 sem nenhuma informação prévia, ficará agradavelmente surpreso. O jogo, assim como o original, possui uma enciclopédia detalhada que ajuda a explicar a narrativa, os personagens e a jogabilidade, garantindo que até mesmo novos jogadores possam acompanhar.

Mas sugiro assistir a um rápido resumo da primeira parte no YouTube que vai te ajudar muito a entender a história do mundo. Você está animado para Kingdom Come Deliverance 2? Compartilhe suas idéias conosco na seção de comentários.

