"Ser uma grande estrela não significa …": Uma mensagem nítida de Kapil Dev para Virata Kohli, Rohit Sharma antes do troféu

Rohit Sharma e Virat Kohli, os dois maiores jogadores dos grilos indianos, estão na proverbial encruzilhada de sua carreira. A classe deles é indiscutível, mas sua forma atual não é. Ambas as estrelas mais antigas estavam correndo após o Campeonato do Mundo no T20 2024. Eles já se retiraram do formato mais curto e agora estão levantando as avaliações das consultas, se também devem continuar em outros formatos. Rohit tem alguns meses 38, e Kohli comemorou seu 36º aniversário há alguns meses.

Após falhas na Austrália e na Nova Zelândia nos testes, todos os olhos estão sobre se eles serão capazes de deixar uma marca no próximo troféu de 2025 mestres ou não.

O capitão Kapil Dev, vencedor da Copa do Mundo em 1983, disse que não era uma conversa ruim com pessoas externas para resolver problemas.

“Quando não há quilometragem, os problemas são de todos os lados. A melhor saída é conversar com grilos que são o seu “tipo”. Vejo filmes antigos e analise como você jogou. 25 -ano -old Virat Kohli ou Rohit Sharma, mas se você vir seus filmes antigos para se adaptar “, disse Kapil Dev YouTube Channel Cricket Adda do ex -astro da Índia Madan Lal e Anil Singh.

“Você pode conversar com grilos, como Sunil Gavaskar, Rahul Dravid, deles. Ser uma grande estrela não significa que alguém que tocasse menos críquete do que você não pode dizer como jogar. O treinador pode não estar no seu nível, mas você ainda o está ouvindo algum dia.

Na mesma entrevista, Kapil disse que a raiva dos fãs é justificada se as melhores estrelas não estiverem indo bem.

“Ele (Rohit) é um grande jogador. Espero que ele volte em forma rapidamente. Vou contar ao treinador. Osataku leva algum tempo. O país inteiro está ansioso pelo desempenho do site. Recentemente, a equipe jogou bem recentemente.

“A banda não estava indo bem, é justificado que os fãs sejam ruins. Quando esses jogadores voltaram depois de vencer a Copa do Mundo T20, cenas loucas, eu nunca vi na minha vida. Quando eles fazem isso ruim, ocorre uma crítica. Eu digo isso, não se gabar tanto que eles não podem lidar com isso.