Será que Aryna Sabalenka conseguirá um raro hat-trick no Aberto da Austrália de 2025?

Aryna Sabalenka está a caminho de se tornar a primeira tricampeã do Aberto da Austrália neste século.

Aryna Sabalenka entrará no Aberto da Austrália de 2025 como atual campeã. Se Sabalenka conquistar o título pela terceira vez em Melbourne, ela se tornará a primeira mulher a fazê-lo no WTA desde o início do século XXI. Sua compatriota Victoria Azarenka esteve perto de alcançar o feito (2012, 2013), assim como Serena Williams (2009, 2010).

Jennifer Capriati também esteve perto de atingir a meta com títulos consecutivos em 2001 e 2002. A última jogadora a fazê-lo foi Martina Hingis, que conquistou três títulos do Aberto da Austrália entre 1997 e 1999.

Aryna Sabalenka alcançou a 41ª vitória na Austrália ao vencer Polina Kudermetova. O número 1 do mundo se recuperou para derrotar Kudermetova de uma derrota por 4-6, 6-3, 6-2 para erguer o troféu do Brisbane International 2025. O bielorrusso está com 27-1 no continente depois de vencer a final do Brisbane Open desde o início. 2023. Foi sua terceira final em tantos anos e sua segunda vitória no evento WTA 500.

A única derrota foi para Elena Rybakina no Brisbane International de 2024, por 6-0, 6-3. No mesmo período, ele está com 52-3 em sets na Austrália. Os três sets perdidos também foram contra Rybakina, dois na final de Brisbane de 2024 e o primeiro set da final do Aberto da Austrália de 2023.

Do jeito que as coisas estão, a número 1 do mundo está a caminho de conquistar seu terceiro título consecutivo de Grand Slam do Aberto da Austrália. Coco Gauff e Iga Swiatek são os candidatos mais prováveis ​​no caminho de Sabalenka para a história do esporte em Melbourne. Em uma temporada excepcional de 2024, Sabalenka ergueu troféus nos locais do Grand Slam de Nova York e Melbourne, além de ser classificada como número 1 no WTA no final do ano pela primeira vez.

Entre as duas, Coco Gauff e Aryna Sabalenka venceram Grand Slams em quadra dura. Gauff venceu o Aberto dos Estados Unidos de 2023, Sabalenka venceu o Aberto da Austrália em 2023 e 2024 e o Aberto dos Estados Unidos em 2024.

O americano derrotou Sabalenka em Flushing Meadows na final de 2023. Sabalenka se vingou na semifinal do Aberto da Austrália de 2024. Gauff parou Sabalenka nas quartas de final do WTA para evitar que o bielorrusso conseguisse uma vitória por 3 a 0 em seus encontros na temporada passada.

Contra Swiatek, Sabalenka se vê envolvida em uma rivalidade entre o número 1 e o número 2 do mundo no tênis feminino. Em 2023, Sabalenka ultrapassou Swiatek no saibro, seu piso preferido, em Madrid e esteve prestes a repetir o feito em 2024 no mesmo local.

Enquanto Swiatek desfruta de uma vantagem incontestável sobre Sabalenka no saibro com 5-1, eles têm um empate de 3-3 em quadras duras. A última partida do Grand Slam foram as últimas quatro do Aberto dos Estados Unidos de 2022, onde Iga se recuperou de uma derrota para vencer. Este continua a ser o único grande golo do jogador polaco em piso duro.

Desde então, Sabalenka tem trabalhado seu saque e temperamento. Seu poder absoluto a torna mais do que difícil em quadras duras, como visto em sua vitória por 6-3 e 6-3 sobre Swiatek em Cincinnati, alguns meses atrás.

