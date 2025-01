"Será um milagre se Jasprit Bumrah estiver 100% apto": BCCI não conseguiu ganhar o troféu Fresh Champions

As chances da equipe indiana de ganhar o Troféu dos Campeões da ICC em Dubai estão sofrendo um novo golpe, com um relatório sugerindo que a aptidão 100 por cento de Jasprit Bumrah para o evento mundial exigiria um “milagre”. Bumrah tem lutado contra uma lesão nas costas desde o quinto e último teste contra a Austrália, em Sydney. Segundo relatos, o jogador contatou o Dr. Rowan Schouten da Nova Zelândia e também está programado para visitar o país para tratamento antes do Troféu dos Campeões. No entanto, como há poucas hipóteses de ele estar 100% pronto a tempo para o torneio, o Conselho de Controlo do Críquete na Índia (BCCI) está a preparar um ‘back-up’.

De acordo com o relatório publicado em Tempos da Índiaos selecionadores querem preparar Harshit Rana e Mohammed Siraj como ‘reserva’ de Bumrah caso o jogador não se recupere a tempo para o Troféu dos Campeões.

“A equipe médica do BCCI está em contato com Schouten na Nova Zelândia. O conselho também planejou a visita de Bumrah à Nova Zelândia. Mas isso ainda não aconteceu. Os selecionadores sabem que será um milagre se Bumrah estiver 100% apto na data determinada”, disse uma fonte do BCCI à TOI.

Harshit faz parte da equipe ODI da Índia para a série inglesa e também pode ser incluído na equipe do Champions Torphy se Bumrah não se recuperar rapidamente. Dr. Schouten operou Bumrah depois que ele sofreu uma lesão que o fez perder a Copa do Mundo T20 de 2022.

“Os relatórios serão compartilhados com seu médico na Nova Zelândia. O envio de Bumrah para a Nova Zelândia dependerá do feedback. O conselho e o próprio Bumrah não querem insistir, dada a sua importância durante um longo período de tempo”, disse uma fonte ao relatório, citando uma fonte.

“Os selecionadores só serão informados quando ele estiver pronto para entrar em campo após a conclusão de todo o processo. Os selecionadores terão que preparar um plano de emergência para ele. Será um milagre se Bumrah conseguir”, disse ainda a fonte.